Мело Тримбл подписал новый контракт с ЦСКА

29-летний американский защитник Мело Тримбл подписал новое соглашение с ЦСКА. Как информирует пресс-служба армейцев, контракт рассчитан на два года.

Тримббл присоединился к ЦСКА в прошлом году. В завершившемся сезоне американец завоевал чемпионский титул, сыграл в Матче всех звёзд Единой лиги, был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги. Кроме того, Мело стал лучшим бомбардиром красно-синих минувшего сезона (14,6 очка) и показал второй результат в команде по передачам (3,9).

ЦСКА в сезоне-2023/2024 победил казанский УНИКС. Для армейцев эта победа стала 11-й в истории. Последний раз красно-синие побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021.

Ранее стало известно, что центровой Александр Ганькевич заключил новый контракт с ЦСКА.

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