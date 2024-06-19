Сборная России U20 одержала первую победу на сборах в Подмосковье

Мужская сборная России до 20 лет принимает участие в сборе, который проходит в подмосковном GoPark и завершится 25 июня. Вчера, 18 июня, национальная команда провела контрольный матч с командой EABASKETSTORE. Встреча закончилась победой российских юниоров со счётом 85:75.

«Всегда приятно начинать работу с положительных эмоций. Да, понимаем, что сегодня соперник был не в полном составе, я уверен, что к ответной игре 24 июня они соберут все свои силы. Тем не менее, что касается задач на этот сбор, то результат матча уходит на второй план. Главная цель — постараться задействовать как можно большее количество ребят в игре. Основное, что уже можно сказать о команде, — все горят желанием вникать и включаться в работу на сборах по полной программе», — приводит слова главного тренера российской сборной Романа Семернинова пресс-служба «Локомотива-Кубань».

На сбор Семернинов вызвал 18 игроков. 24 июня россияне проведут второй контрольный матч. После этого национальная команда отправится в Белград (Сербия) для дальнейшей подготовки.

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