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Американец Кевин Пантер стал игроком «Барселоны»

Американец Кевин Пантер стал игроком «Барселоны»
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30-летний атакующий защитник Кевин Пантер подписал контракт с «Барселоной». Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Фото: Социальные сети БК «Барселона»

В минувшем сезоне Евролиги Пантер в среднем за матч набирал 15 очков, совершал 2,6 подбора и выполнял 1,1 перехвата за 29 минут на площадке. Кроме того, игрок попал во вторую символическую команду турнира.
За время профессиональной карьеры Кевин выступал за такие клубы, как «Лаврио», «Антверпен», «Роса», АЕК, «Виртус», «Олимпиакос», «Црвена Звезда», «Олимпия» и «Партизан».

«Барселона» в минувшем сезоне Евролиги дошла до стадии четвертьфинала, где уступила греческому «Олимпиакосу» (2-3 в серии).

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