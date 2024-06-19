Экс-защитник ЦСКА и «Реала» Серхио Родригес завершил карьеру

38-летний испанский защитник Серхио Родригес принял решение завершить карьеру. Соответствующий пост игрок разместил на своей странице в социальных сетях.

«Спасибо за это невероятное путешествие. Но теперь настал тот день, настал тот момент, когда я вынужден поставить точку в своей спортивной карьере», — написал Родригес.

Родригес является трёхкратным чемпионом Евролиги: два трофея он выиграл, будучи игроком мадридского «Реала», и ещё один завоевал в составе московского ЦСКА. В 2014 году Серхио был признан самым ценным игроком Евролиги. Четыре раза становился чемпионом Испании. Дважды принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ и становился чемпионом Единой лиги. Также за время карьеры выступал в НБА. Последним клубом в его карьере был «Реал».

Кори Хиггинс пришёл на трибуну с майкой Серхио Родригеса: