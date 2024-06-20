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«Партизан» подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА

«Партизан» подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА
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Белградский «Партизан» подписал контракт с 29-летним датским защитником Габриэлем Лундбергом, сообщает пресс-служба сербского клуба в социальных сетях.

Последние два сезона баскетболист провёл в итальянском «Виртусе», в составе которого в завершившемся сезоне Евролиги набирал 9,4 очка, делал 2,1 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Напомним, с 2021 по 2022 год Лундберг защищал цвета столичного ЦСКА, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Отметим, что после ухода из ЦСКА Лундберг перешёл в «Финикс Санз», став первым датским игроком в истории НБА.

В прошедшем сезоне Евролиги «Партизан» занял 13-е место в регулярном чемпионате и не вышел в плей-офф.

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