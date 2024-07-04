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Расписание игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 4 июля

Расписание игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 4 июля
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже пройдут летние Олимпийские игры, в рамках которых состоится и баскетбольный турнир. Мужчины выйдут на площадку в период с 27 июля по 10 августа, а женщины — с 29 июля по 11 августа.

И в мужском, и в женском турнире участие примут 12 национальных команд. У женщин известны уже все 12 сборных, а у мужчин остаются четыре вакантные путёвки, которые разыгрываются через олимпийские квалификационные турниры со 2 по 7 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня сегодня, 4 июля:

Филиппины — Грузия — 15:30;

Новая Зеландия — Словения — 17:30;

Ангола — Ливан — 18:30;

Камерун — Бразилия — 19:00;

Греция — Египет — 21:00;

Польша — Финляндия — 21:30;

Кот-д'Ивуар — Мексика — 00:30;

Пуэрто-Рико — Италия — 3:30.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. Группа A. 2-й тур
04 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
Филиппины
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. Группа A. 2-й тур
04 июля 2024, четверг. 17:30 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. Группа A. 2-й тур
04 июля 2024, четверг. 18:30 МСК
Ангола
Не начался
Ливан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Рига. Группа Б. 2-й тур
04 июля 2024, четверг. 19:00 МСК
Камерун
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. Группа Б. 2-й тур
04 июля 2024, четверг. 21:00 МСК
Греция
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. Группа Б. 2-й тур
04 июля 2024, четверг. 21:30 МСК
Польша
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Сан-Хуан. Группа A. 2-й тур
05 июля 2024, пятница. 00:30 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Сан-Хуан. Группа Б. 2-й тур
05 июля 2024, пятница. 03:30 МСК
Пуэрто-Рико
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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