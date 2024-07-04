Расписание игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 4 июля

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже пройдут летние Олимпийские игры, в рамках которых состоится и баскетбольный турнир. Мужчины выйдут на площадку в период с 27 июля по 10 августа, а женщины — с 29 июля по 11 августа.

И в мужском, и в женском турнире участие примут 12 национальных команд. У женщин известны уже все 12 сборных, а у мужчин остаются четыре вакантные путёвки, которые разыгрываются через олимпийские квалификационные турниры со 2 по 7 июля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня сегодня, 4 июля:

Филиппины — Грузия — 15:30;

Новая Зеландия — Словения — 17:30;

Ангола — Ливан — 18:30;

Камерун — Бразилия — 19:00;

Греция — Египет — 21:00;

Польша — Финляндия — 21:30;

Кот-д'Ивуар — Мексика — 00:30;

Пуэрто-Рико — Италия — 3:30.