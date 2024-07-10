Потерпевший в ДТП с Келли Убре решил подать в суд на форварда

Студент колледжа Сиддх, который попал в аварию с лёгкий форвардом «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре, потребовал, чтобы баскетболист оплатил причинённый ущерб. В ином случае потерпевший намерен обратиться в суд. Об этом сообщает TMZ.

Напомним, в апреле этого года Келли Убре попал в ДТП сразу после второго матча серии своей команды с «Нью-Йорк Никс». Убре проехал на красный свет, будучи в фиолетовой Lamborghini, и врезался в Hyundai Elantra.

«Похоже, мне нужен водитель. Мне надо сторониться дорог и перестать водить машины», — заявил Убре на пресс-конференции.

Сиддх рассказал, что он и его адвокаты неоднократно пытались связаться с Келли Убре и «Сиксерс», чтобы достичь соглашения. Но теперь, возможно, студент попытается привлечь Убре к судебным разбирательствам.