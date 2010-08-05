"Денвер" рассматривает кандидатуру Гриффина на пост менеджера
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Бывший вице-президент по баскетбольным операциям «Финикса» Дэвид Гриффин стал объектом интереса «Денвер Наггетс», сообщает Denver Post. 39-летний Гриффин провёл в административном штабе «Санс» 13 лет.
Во вторник «Наггетс» попрощались с Марком Варкентином и Рексом Чепменом, занимавшими руководящие посты в клубе, и теперь находятся в поисках замены для специалистов.
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