"Денвер" рассматривает кандидатуру Гриффина на пост менеджера

Бывший вице-президент по баскетбольным операциям «Финикса» Дэвид Гриффин стал объектом интереса «Денвер Наггетс», сообщает Denver Post. 39-летний Гриффин провёл в административном штабе «Санс» 13 лет.

Во вторник «Наггетс» попрощались с Марком Варкентином и Рексом Чепменом, занимавшими руководящие посты в клубе, и теперь находятся в поисках замены для специалистов.