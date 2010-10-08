"Олимпия" подписала соглашение с экс-защитником "Триумфа" Перри

«Олимпия» подписала однолетнее соглашение с американским разыгрывающим Марком Перри, передаёт официальный сайт словенского клуба.

На счету 29-летнего баскетболиста выступления в составе «Бешикташа» и «Донецка». Российским болельщикам Перри известен по игре за ЦСК ВВС-Самара и люберецкий «Триумф». В Суперлиге «А» игрок отметился средней результативностью 10,2 очка, 2,7 подбора, 3,6 передачи и 1,0 перехвата, в матчах Еврочелленджа баскетболист набирал в среднем по 19,3 очка, 5,7 подбора и 3,3 передачи за игру.