Споэльстра: "Сан-Антонио" просто-напросто разгромил нас

Наставник «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал сокрушительное поражение своих подопечных от «Сан-Антонио» (95:125) минувшим вечером.

«Сан-Антонио» просто-напросто разгромил нас. После поражения от «Орландо» мы встретились с Пэтом Райли. Большую часть беседы мы просто сидели и молчали. Каждый из нас думал, что можно сделать в этой ситуации.

Сейчас меньше всего хочется выслушивать речи о том, что в этом году нам не суждено стать чемпионами. Не говорите нам о том, как долго строится чемпионский коллектив или сколько нужно преодолеть сражений вместе, чтобы стать лучшими", — приводит слова тренера AP.