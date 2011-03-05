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Споэльстра: "Сан-Антонио" просто-напросто разгромил нас

Споэльстра: "Сан-Антонио" просто-напросто разгромил нас
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Наставник «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал сокрушительное поражение своих подопечных от «Сан-Антонио» (95:125) минувшим вечером.

«Сан-Антонио» просто-напросто разгромил нас. После поражения от «Орландо» мы встретились с Пэтом Райли. Большую часть беседы мы просто сидели и молчали. Каждый из нас думал, что можно сделать в этой ситуации.

Сейчас меньше всего хочется выслушивать речи о том, что в этом году нам не суждено стать чемпионами. Не говорите нам о том, как долго строится чемпионский коллектив или сколько нужно преодолеть сражений вместе, чтобы стать лучшими", — приводит слова тренера AP.

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Новости. Баскетбол