Talk Basket: ЦСКА заинтересован в услугах Поцюса

По информации Talk Basket, наставник московского ЦСКА Йонас Казлаускас заинтересован в услугах защитника литовского «Жальгириса» Мартинаса Поцюса. 25-летний баскетболист может заменить в составе армейцев 34-летнего ветерана Траджана Лэнгдона.

В текущем сезоне Евролиги Поцюс набирал 10,9 очка и совершал 2,7 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.