Talk Basket: ЦСКА заинтересован в услугах Поцюса
Поделиться
По информации Talk Basket, наставник московского ЦСКА Йонас Казлаускас заинтересован в услугах защитника литовского «Жальгириса» Мартинаса Поцюса. 25-летний баскетболист может заменить в составе армейцев 34-летнего ветерана Траджана Лэнгдона.
В текущем сезоне Евролиги Поцюс набирал 10,9 очка и совершал 2,7 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
17:23
-
16:28
-
15:33
-
14:59
-
14:55
-
13:54
-
12:47
-
12:17
-
11:38
-
10:55
-
09:47
-
00:59
-
00:05
- 16 июля 2022
-
22:48
-
21:01
-
19:54
-
18:49
-
17:34
-
16:53
-
15:56
-
15:42
-
14:09
-
13:54
-
13:32
-
13:17
-
12:25
-
11:22
-
10:45
-
10:29
-
09:59
-
09:34
-
08:49
-
00:51
-
00:00
- 15 июля 2022
-
22:53
Партнерский контент