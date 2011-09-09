Кальдерон: испанцы гордятся тем, что позволили сербам набрать всего 59 очков

Защитник сборной Испании Хосе Кальдерон поделился впечатлениями от успеха своей команды в матче второго группового этапа против сборной Сербии, в котором подопечные Серджио Скариоло разгромили соперников со счётом 84:59.

«Мы провели отличный матч и показывали хороший баскетбол на протяжении всех 40 минут. Наша команда была сконцентрирована и внимательна от начала встречи и до финальной сирены. Мы здорово взаимодействовали и помогали друг другу. Каждый старался прийти на помощь партнёру в трудной ситуации. У нас была задача остановить Теодосича, и мы с ней справились. Сборная Испании добилась великолепной победы.

Мы гордимся тем, что позволили набрать такой сильной команде, как Сербия, всего 59 очков, но нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны усердно работать, так как у нас впереди трудные матчи с очень опасными противниками», — приводит слова Кальдерона официальный сайт турнира.