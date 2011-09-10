Быков: в четвертьфинале с удовольствием сыграю против Литвы

В беседе с корреспондентами «Чемпионат.com» Львом Савари и Артуром Суфияровым разыгрывающий сборной России Сергей Быков рассказал о том, с кем хотел бы сыграть в четвертьфинале Евробаскета.

«Я отвечу банально – мне абсолютно не важно, с кем мы сразимся. Наша задача не меняется, мы хотим побеждать в каждом отдельно взятом матче. Что будет, то будет. Кто достанется – с тем и будем играть. На этой стадии уже удобных соперников не бывает.

Если надо будет встретиться с Литвой, то я с удовольствием!» — заявил Быков.