«Йокерит» — СКА: 4 ставки на центральный матч дня в КХЛ

«Йокерит» — СКА

Ставки: победа СКА в 1-2 шайбы за 3.20, гол в первые 10 минут — нет за 1.90, тотал больше 18,5 минуты штрафа за 2.40, тотал больше 1,5 шайбы в большинстве за 1.93.

Вообще, это встреча двух наиболее результативных команд КХЛ. «Йокерит» и СКА (как и «Автомобилист») забросили по 144 шайбы. Но питерцы провели 43 матча, финны — 44, а уральцы — 45. И вроде бы есть все причины ожидать бодрый хоккей с кучей голов, но так кажется только на первый взгляд. На деле всё не так очевидно.

Сейчас СКА находится в середине самого тяжёлого отрезка календаря за весь сезон. У подопечных Ильи Воробьёва семь выездных игр подряд: три на Дальнем Востоке (с «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом»), затем перевал в Минске и убойное завершение турне по маршруту Хельсинки — Екатеринбург — Ярославль.

Питерцы преодолели дальневосточную часть выездной серии без потерь. Качество игры было довольно слабым, но на результате это не сказалось — шесть очков из шести возможных. Но штука в том, что последствия от таких маршрутов никогда не заканчиваются в момент возвращения к привычному часовому поясу.

Что и доказал матч в Минске. Хоккей получился абсолютно вялым и безынтересным, хоть серость встречи немного замаскировали постоянные стычки и удаления. Соперники в итоге нахватали 34 минуты штрафа при 37 бросках в створ на двоих, а Магнус Хелльберг вообще оформил «сухарь», отразив всего 12 бросков.

СКА в итоге выиграл со счётом 2:0, забросив две шайбы в третьем периоде. Обе — в неравных составах (при форматах «4-на-4» и «5-на-4» соответственно). Ничего удивительного тут нет: никакая длина «скамейки» не позволит сохранить свежесть к концу подобных календарных причуд. Остаётся лишь похвалить «Амур», «Адмирал» и «Куньлунь», которые играют в таком режиме всю «регулярку».

Собственно, потому и не стоит ожидать града шайб или брать победу «армейцев» с огромной форой. «Йокерит» мало того что предыдущий матч провёл на своём льду, так тот ещё и состоялся на день раньше, чем игра СКА в Минске. Преимущество питерцев в подборе игроков и глубине ротации очевидно, но куда более приятный календарь хозяев и домашняя арена фактически выравнивают ситуацию.

Пожалуй, если вы хотите сделать ставку на исход, выбирать следует между ничьей за 4.33 и победой СКА в 1-2 шайбы за 3.20. Игра почти наверняка получится плотной и вязкой. Если питерцы ввяжутся в открытый хоккей, то минуты с 30-й «джокеры» рискуют получить ощутимое преимущество в движении за счёт усталости оппонента.

Скорее всего, дебют выдастся спокойным — форсировать события особого смысла нет, обе команды в нынешней ситуации вполне устроит ничья в основное время и гарантированное очко. «Гол в первые 10 минут — нет» за 1.90 вполне достоин внимания. «Тотал меньше 4,5 шайбы» за 2.11 — на любителя, всё же индивидуально сильных хоккеистов хватает и у одних, и у других.

В вязких и близких встречах многое решают защита и спецбригады. По обеим компонентам у СКА определённое преимущество, поэтому шансы гостей смотрятся предпочтительнее. Если с большинством разница минимальна (25,3% против 25%), то в меньшинстве питерцы гораздо лучше (90,2% против 81,2%). В принципе, можно рассмотреть вариант «СКА не проиграет при тотале меньше 5,5 шайбы» за 2.30.

Обычно противостояния этих команд получаются богатыми на стычки и удаления. «Тотал больше 18,5 минуты штрафа» за 2.40 выглядит соблазнительно, «тотал больше 1,5 шайбы в большинстве» за 1.93 — тоже неплохо. В нынешнем сезоне соперники встречались дважды: в сумме набежало 63 минуты штрафа и восемь голов в большинстве.

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