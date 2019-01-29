Без доминирования Вучевича в краске «Орландо» уступит «ОКС»

«Атланта» преподнесла очередной сюрприз в регулярном чемпионате, одолев на выезде «Клипперс». «Хоукс» взяли на шесть подборов больше и в два раза реже атаковали из статистически невыгодных позиций между дугой и краской. Калифорнийцы частенько сбивались на дальние средние, попав лишь 3 из 12 таких попыток, поэтому подопечные Дока Риверса потерпели заслуженное поражение, а у рубрики сгорели две ставки на хозяев.

Харрис поможет «Клипперс» добыть четвёртую победу кряду «Клипперс» разберутся с «Хоукс» с форой «-6», Харрис наберёт от 25 очков — в «Большом куше».

Полного провала помог избежать Харрис. Форвард «Клипперс» собрал линейку 30+7+8 при 61,1% с игры и запасом преодолел тотал в 24,5 балла. К сожалению, не поддержал порыв Тобиаса один из лучших запасных исполнителей лиги. Уильямс набрал 21 очко при 9 передачах, но ужасные 23,5% в поле и 5 потерь негативно сказались на итоговом результате.

Таким образом, в банке — 28 465 фишек.



Заход дня: egoor поставил на «Хоукс» с форой «+6,5» за 2.01

«Орландо Мэджик» — «Оклахома-Сити Тандер»

Выбор №1: победа «Тандер» в первой половине и в матче за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: первый трёхочковый в матче реализуют «Мэджик» за 2



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Николы Вучевича больше 12,5 подбора за 2.1



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Терренса Росса больше 14,5 очка за 1.81



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 405 фишек)



Нынешнюю форму «Тандер» и «Мэджик» можно описать как диаметрально противоположную. «Оклахома» одержала пять побед подряд и закрепилась на третьей строчке Запада, а «Орландо» отпраздновал лишь один успех за последние семь встреч и занимает своё любимое место в восточной конференции. Погрузиться на уровень «Чикаго», «Нью-Йорка» и «Кливленда» уже не получится, а выйти в плей-офф практически нереально.



Ситуация с травмированными стабильная. «ОКС» без Роберсона, Клиффорд не может рассчитывать на Бриско и Мозгова, что сложно назвать серьёзными потерями. В распоряжении обеих команд было по одному дню отдыха, поэтому условия близки к равным. Букмекеры считают однозначными фаворитами гостей, и мы с радостью клюём на эту наживку, проверяя победу «Тандер» в первой половине и во всём матче.



На самом деле, результаты «Орландо» в последних поединках гораздо хуже, чем могли бы быть при некоторой доле удачи. «Мэджик» отдали две концовки «Нетс», на последних минутах уступили «Уизардс» и «Рокетс», дожили до заключительной четверти с «Бакс», а с «Пистонс» и вовсе рубились в овертайме. В каждой из указанных встреч соперникам флоридцев приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы еле-еле отпраздновать успех. Стиву Клиффорду впору сетовать на некоторое невезение.



С другой стороны, если коллектив раз за разом уступает противникам в решающих моментах, то нельзя всё списывать на одну лишь удачу. В пяти из шести указанных сражений баскетболисты «Орландо» вели в счёте по ходу заключительной четверти, но итог во всех случаях один.



Соперники включают более агрессивную защиту, чего оказывается достаточно, чтобы нападение Клиффорда развалилось на части. Хотя какие претензии к Стиву, если лучшим разыгрывающим «Мэджик» является Огастин.



В четвёртых двенадцатиминутках «Орландо» идёт на 26 позиции в лиге по среднему балансу. Хуже только «Финикс», «Чикаго», «Кливленд» и «Нью-Йорк», которые специально сливают сезон. То есть, среди команд, которые реально за что-то борются «Мэджик» находятся на дне по действиям в решающие моменты. У «Оклахомы» не всё гладко в очных встречах с флоридцами, но Джордж демонстрирует баскетбол столь выдающегося уровня, что сомневаться в гостях не приходится.



Оборона у Билли Донована сейчас вторая по эффективности, а нападение «Орландо» на 25 позиции. «Тандер» достаточно качественно отработать несколько минут в защите для создания комфортного гандикапа. Если у хозяев полетит из-за дуги, то «Оклахома» способна включить сумасшедшие скорости и разорвать противника в быстрых прорывах. По средней разнице в первых половинах «ОКС» идут на 4-й строчке в лиге, а «Мэджик» на 21-й. Шанс на задел к большому перерыву вполне приемлемый.

В личной статистике доступна парочка интересных вариантов на баскетболистов хозяев. Тотал больше 12,5 подбора Вучевича идёт за солидные 2.1, есть смысл проверить верх. В пяти из семи последних встреч черногорец собирал не менее 13 отскоков. Против кого ставка не зашла? В соперничестве с «Бакс» Николе приходилось прикрывать на дуге Лопеса, а «Уизардс» замучили центрового «Орландо» лёгкой пятёркой. У «Оклахомы» в старте выходит Адамс, а со скамейки Ноэль, поэтому 9-й номер «Мэджик» займётся привычной работой на щитах.



За 1.81 заиграем тотал Росса больше 14,5 очка, и данный выбор, несмотря на менее сочный коэффициент, вызывает серьёзные опасения. Атакующий защитник хозяев слишком зависим от своего броска и настроения. Однако в семи из девяти последних матчей Терренс отгружал противникам 15 или более баллов и проводил на площадке в среднем около получаса. Выбор у Клиффорда небогат, придётся активно заигрывать малыша.



Заключительная ставка сделана, разумеется, в надежде на удачу, так как букмекеры выставили неоправданную линию на один из исходов. Аналитики дают двойку на первый трёхочковый в исполнении «Мэджик», хотя в обе стороны должны выставлять по 1.9. «Орландо» дома реализует 10,4 броска из-за дуги, а «Оклахома» на выезде ровно 10. Перекос котировок в сторону «Тандер» явно нелогичен.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 26 465 фишек.



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