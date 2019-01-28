Харрис поможет «Клипперс» добыть четвёртую победу кряду

Сражение «Тандер» и «Бакс» получилось захватывающим, хотя до напряжённой концовки дело не дошло. При «+3» для хозяев за 48 секунд до сирены Джордж отправил в цель тяжёлый бросок из-за дуги, и «Оклахома» своего уже не упустила. Тотал больше 30,5 очка Пола уверенно прошёл.

В битве «ОКС» с «Милуоки» ожидаем яркой игры от Джорджа и Янниса Семь интересных ставок на матч «Тандер» — «Бакс», включая коэффициент 18 — в «Большом куше».

Победа «Милуоки» и ставка на пробитие Яннисом планки в 30,5 балла провалились. Грек выдал ужасные по своим меркам 5 из 17 с ближней и средней дистанции, за что Билли Донован обязан похвалить Гранта, сыгравшего в защите на феноменальном уровне. Оба выбора на подборы оказались успешными. Лопес кое-как взял 4 отскока, а Адамс не сумел сообразить дабл-дабл.



Тотал самой нерезультативной четверти больше 47,5 очка улетел в трубу по причине ужасной точности баскетболистов во второй четверти. В указанном отрезке ни один из коллективов даже с линии штрафных не мог попасть свыше 50% бросков. «Тандер» выиграли двенадцатиминутку 25-17.



Таким образом, банк содержит 28 785 фишек.



Заход дня: rw29689 взял чистые победы «Спёрс», «Клипперс» и «Лейкерс», а также «Рокетс» с форой «-4,5» с общим коэффициентом 4.64

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс»

Выбор №1: победа «Клипперс» с форой «-6» за 1.94

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 470 фишек)



Выбор №2: победа «Клипперс» в первой половине с форой «-3» за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Тобиаса Харриса больше 24,5 очка за 2.36

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 680 фишек)



«Клипперс» накануне достаточно легко и уверенно разобрались дома с «Кингз», и теперь подопечным Дока Риверса предстоит встреча с «Хоукс». «Атланта» в своём крайнем поединке уступила на выезде «Портленду», хотя последние результаты Янга и компании заслуживают уважения. Парни Ллойда Пирса стали действовать гораздо солиднее, от чего и существенно подрос процент побед.



По количеству сюрпризов в нынешнем регулярном чемпионате «Хоукс» можно смело отнести к одной из самых непредсказуемых команд. Например, недавно «Атланта» дома переиграла «Оклахому» и в гостях отпраздновала успех с «Филадельфией», а через несколько дней в родных стенах проиграла «Орландо» с разницей в 19 очков. «Клипперс», разумеется, выступают на порядок стабильнее, но провальные отрезки порой случаются и с калифорнийцами.

Хозяевам точно не поможет Мба-а-Муте, проблемы у Теодосича, маловероятно появление на паркете Галлинари. Пожалуй, только отсутствие итальянца можно считать важной потерей. «Хоукс» обойдутся без Пламли и Бэйзмора. Формально, «Клипперс» проведут «бэк-ту-бэк», но местом проведения обоих матчей является «Стэйплс-центр», а поединок с «Сакраменто» начался в раннее время. В теории у парней Ллойда Пирса преимущества в полдня отдыха, однако перелёт и третье подряд гостевое сражение нивелируют данный козырь.



За 1.94 проверим базовую фору «-6» на калифорнийцев. Прямо сейчас «Атланта» в порядке. Пока все сходят с ума по Дончичу, Янг в шести последних матчах выдал четыре встречи, в которых пробивал 20 очков. Коллинс демонстрирует потрясающую эффективность, Дедмон качественно работает в краске, Лин, Лень и Картер дают импульс со скамейки. Этого достаточно, чтобы побеждать тех, кто сливает и иногда цепляться с коллективами, которые находятся на спаде и выдают откровенно провальный матч.

У «Клипперс» вначале февраля ожидается дикое по сложности выездное турне, состоящее из шести поединков. Если учесть, что у «Лейкерс» восстановился Леброн, к которому скоро может присоединиться Энтони Дэвис, то побеждать нужно здесь и сейчас. Кого калифорнийцы надеются обойти в гонке за место в плей-офф, «Юту», «Хьюстон» или «Сан-Антонио»? Необходимо брать домашнюю победу над явным аутсайдером.



Также заиграем фору «-3» на «Клипперс» в первой половине. В единственной очной встрече в текущем сезоне калифорнийцы добыли победу в Атланте, но некоторые персонажи не могут занести себе в актив данный поединок. В том матче Янг сделал 25+17. Учитывая характер того же Беверли, мы вправе ожидать уничтожение перспективного новичка и сумасшедший уровень самоотдачи от Патрика.



«Атланта» — худшая в лиге по количеству потерь, по прощенным очкам после указанных огрехов и по действиям оппонентов в быстрых прорывах. В распоряжении Дока Риверса сразу три великолепных персональщика в задней линии, поэтому хозяева получат массу возможностей для совершения рывков.

Пожалуй, главной проблемой для «Клипперс» станет борьба за свой щит. Калифорнийцы на 21-м месте по подборам после промахов противников, зато «Хоукс» занимают 10-ю позицию по вырванным мячам в чужой краске.



Всё же преимущество в уровне организации, а также глубина скамейки должны помочь «Клипперс» взять важную победу. Калифорнийцы накануне справились с одной бегущей командой, поэтому с более слабым коллективом логично ожидать уверенной виктории. Рановато ещё молодым «Хоукс» демонстрировать успешные результаты по ходу затяжного выездного турне.



В личной статистике за сочные 2.36 перспективно выглядит индивидуальный тотал Харриса больше 24,5 очка. В четырёх из шести последних поединков форвард «Клипперс» набирал не менее 27 баллов, а в сражении с «Кингз» выдал ужасные 6 из 17. Если Тобиас всерьёз претендует на звёздный статус, то два подряд провальных матча проводить ему не рекомендуется. К тому же «Атланта» является самой быстрой командой лиги и находится в третьем десятке по оборонительному рейтингу. Предпосылки для верха идеальные.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 285 фишек.



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