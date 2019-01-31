«Торонто» сравняет сезонную серию с «Милуоки»

«Портленд» начиная с середины первой четверти создал приличный гандикап в борьбе с «Ютой» и в дальнейшем лишь наращивал своё преимущество. В стартовой двенадцатиминутке хозяева выдали космические 75% с игры, поэтому ответить чем-то вразумительным подопечным Куина Снайдера не удалось.

Лиллард с запасом преодолел планку в 4,5 подбора, Инглс отдал требуемые 5 передач, а Митчелл не добрал 4 очка до необходимых 26 баллов за результативность. К Доновану сложно придраться. Атакующий защитник гостей реализовал ровно половину бросков в поле, но из-за огромного перевеса со стороны «Трэйл Блэйзерс» отбегал на паркете существенно ниже нормы.

Индивидуальный тотал «Джаз» не пробили, отгрузив в кольцо «Портленда» лишь 47 очков за вторую половину, зато сыграла ставка на верх по точному количеству дальних бомб. Баскетболисты «Юты» совершили 11 успешных попыток с периметра, а хозяева 16. При установленном букмекерами значении в 22,5 пункта запас приличный.

Защита «Портленда» не сможет остановить разыгравшегося Митчелла «Джаз» наберут от 109 очков, Инглс отдаст не меньше 5 передач — в «Большом куше».

Таким образом, банк немного подрос и содержит 29 655 фишек.

Заход дня: orenbasket взял чистые победы «Уизардс» и «Кингз» с общим коэффициентом 2.915.

«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс»

Выбор №1: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо больше 29,5 очка за 2.5

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 750 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 30,5 очка за 2.4

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 700 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Кайла Лоури меньше 14,5 очка за 1.91

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек)

Выбор №4: победа «Рэпторс» с форой «-3» за 1.99

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 495 фишек).

По четвергам в НБА традиционно играются любопытные поединки, и мы остановимся на центральной встрече дня. Конечно, более популярные «Уорриорз» и «Лейкерс» наверняка соберут приличную аудиторию, но самое интересное случится в Канаде, где «Рэпторс» сразятся с «Бакс».

С травмированными ситуация не слишком прозрачная. Если в стане «Торонто» давно известно о постепенном восстановлении Валанчюнаса, который пока не готов принимать участие в матчах, но регулярно радует публику шикарными костюмами, то у «Милуоки» под вопросом Брогдон, Браун и Дивинченцо. Роль Малколма в системе Буденхольцера велика, ведь без него возрастёт время Джорджа Хилла, что в противостоянии со столь сильным соперником не сулит гостям ничего хорошего.

В пользу канадцев говорит преимущество аж в два лишних дня отдыха и домашний паркет, поэтому букмекеры вполне обоснованно выставляют хозяев фаворитами с небольшим гандикапом. У «Милуоки» семь викторий в последних восьми поединках, а у «Торонто» серия из десяти домашних побед кряду. Оценить истинную мощь команд мешает слишком лёгкий календарь обоих коллективов.

Например, «Бакс» на своём удачном отрезке провели только одну игру с оппонентом, у которого больше 50% побед. Битва с «Оклахомой» завершилась для Янниса и компании закономерным поражением. «Рэпторс» в Канаде всё же встречались с противниками посерьёзнее. Парни Ника Нерса недавно дома разобрались с «Кингз», а до этого одолели «Нетс», «Джаз» и дважды «Пэйсерс». Последний неудачный для «Торонто» матч в родных стенах состоялся как раз в битве с «Милуоки».

На данный момент в сезонной серии счёт 2-1 в пользу «Бакс», к тому же команда из Висконсина идёт на первом месте в лиге. «Рэпторс» всегда были помешаны на достижениях в регулярке, за 1.99 есть смысл проверить базовую фору «-3» на хозяев. Тренерский штаб канадцев имел в распоряжении массу времени для тактической подготовки, а игроки вдоволь отдохнули после победы на «Маверикс».

Атака «Милуоки» слишком нестабильна, что в зависимости от различных факторов иногда играют в пользу «Бакс», а периодически на руку их противникам. Коллектив Буденхольцера занимает вторую строчку по количеству попыток из-за дуги, из-за чего отрезки с высочайшей результативностью частенько сменяются минутами засухи.

Ключевым аспектом для «Торонто» станет оборона периметра. «Рэпторс» располагаются на пятой позиции по проценту попаданий противника с дальней дистанции, в данном компоненте хозяева должны отработать на совесть. Сами «Бакс» сосредотачивают своё внимание на краске, за что те же «Тандер» наказали «Милуоки». У Нерса достаточно снайперов, чтобы регулярно заставлять оборону противника жалеть о перенасыщении трёхсекундной зоны. Естественно, успех канадцам не гарантирован, но их шансы более предпочтительны.

В личной статистике для тех, кто постоянно следит за рубрикой, ставки максимально предсказуемые. топ-матч, национальное телевидение и кандидаты на приз MVP – все ингредиенты для вкусной дуэли между двумя звёздами лиги. В линии есть пару заманчивых вариантов на лидеров обеих команд, которые мы с радостью проверим. Тотал Леонарда больше 30,5 балла идёт за 2.4, а преодоление Яннисом планки в 29,5 очка оценено коэффициентом 2.5.

Адетокунбо в чистую провалил поединок с «Тандер». 27+18 только на бумаге выглядят солидно, а по факту грек запорол 12 из 17 попыток с ближней и средней дистанции. Чудеса в защите творил Грант. У Нерса в рукаве есть схожий по функционалу и антропометрическим данным исполнитель. Речь, разумеется, о Сиакаме.

Паскаль великолепно обороняется один в один и постарается по максимуму осложнить жизнь 34-му номеру гостей. Однако если Яннис действительно собирается бороться за индивидуальный трофей, то он не должен позволить закрыть себя наглухо дважды кряду в важных встречах.

С Каваем всё куда проще. Когда у «Рэпторс» проблемы, то единственное на что способен выдающийся Ник Нерс – это соорудить изоляцию для своей главной звезды. В четырёх крайних поединках у «Торонто» два поражения и столько же побед, во всех случаях итоговая разница не становилась двузначной, в напряжённых ситуациях форварду канадцев приходилось тащить атаку на себе. Леонард набрал 41 очко с «Уизардс», 33 с «Селтикс», 32 с «Рокетс» и 33 с «Маверикс».

Пока корова даёт молоко, её надо доить. Именно так мы и поступаем, когда в соперниках «Рэпторс» значится мощный противник и речь идёт о Лоури. Букмекеры выставляют тотал 14,5 балла, а средняя результативность Кайла составляет 14,2 очка за встречу. При плотной опеке разыгрывающий «Торонто» чаще всего подсовывает мяч кому-то из партнёров и становится крайне пассивным, вероятность прохода достаточно высокая.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 655 фишек.

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