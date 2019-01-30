Защита «Портленда» не сможет остановить разыгравшегося Митчелла

«Оклахома» продлила свою победную серию, одолев на выезде «Орландо». Перед матчем появилась информация о пропуске встречи Адамсом и Фергюсоном, из-за чего Билли Доновану пришлось вносить коррективы. Джордж выдал самую результативную первую половину в карьере, но в третьей четверти «Мэджик» ответили рывком 28-5 и даже сумели выйти вперёд.

В заключительной 12-минутке 7 раз подряд с игры попал Шрёдер, и ставка на викторию «Тандер» к большому перерыву и во всём поединке зашла без особых приключений. Тотал больше 14,5 очка Росс пробил на тоненького. Терренс попал лишь 6 из 16 в поле, но четыре из указанных точных бросков пришлись на дальнюю дистанцию, что обеспечило набор 16 баллов.

Без доминирования Вучевича в краске «Орландо» уступит «ОКС» Вучевич возьмёт от 13 подборов, Росс наберёт не менее 15 очков — в «Большом куше».

От Вучевича мы ожидали не менее 13 отскоков, и во второй половине черногорец взял целых 8, вот только по итогам двух стартовых четвертей на счету Николы значились скромные 3 подбора. Выбор на первый трёхочковый в матче в исполнении «Орландо» оказался успешным. Гости по ходу всего поединка редко атаковали с периметра, предпочитая разрывать «Мэджик» в краске.



Таким образом, банк остановил падение и содержит 29 320 фишек.



Заход дня: eeakie выбрал «Бакс» с форой «-7» и «Тандер» с форой «-5» с общим коэффициентом 3.74

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз»

Выбор №1: индивидуальный тотал «Джаз» больше 108,5 очка за 1.87



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 435 фишек)



Выбор №2: тотал забитых трёхочковых больше 22,5 за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Дэмьена Лилларда больше 4,5 подбора за 2.1



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)



Выбор №4: индивидуальный тотал Джо Инглса больше 4,5 ассиста за 1.67



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 335 фишек)



Выбор №5: индивидуальный тотал Донована Митчелла больше 25,5 очка за 1.8



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)



Выбор матчей в ближайшем игровом дне НБА достаточно приличный, однако баскетбола высочайшего уровня следует ожидать, прежде всего, в Орегоне, где местные «Трэйл Блэйзерс» примут «Джаз». Оба коллектива набрали отличный ход. У «Портленда» пять побед в шести последних матчах, а серия успешных поединков дома достигла семи встреч. У «Юты» лишь одно поражение за крайние 11 сражений, которое получено как раз от Лилларда и компании.



В распоряжении Терри Стоттса все сильнейшие исполнители за исключением Ника Стаускаса, а гости обойдутся без Нето, Сефолоши и Экзама. «Трэйл Блэйзерс» выше в турнирной таблице, выступают дома, находятся практически в оптимальном составе и имели на один день отдыха больше, но букмекеры выставляют относительно равные коэффициенты на оба коллектива. Команды уже трижды встречались в текущем сезоне. Недавний матч в Солт-Лейк-Сити остался за «Портлендом», а в двух других сражениях победа доставалась «Юте».



Когда оппоненты хорошо знакомы друг с другом, а их козыри очевидны невооружённым глазом, то существенное влияние на исход оказывают детали. Выбирать сильнейшего в конкретном матче в данной паре слишком рискованно, но индивидуальный тотал «Джаз» больше 108,5 очка стоит проверить. «Трэйл Блэйзерс» даже в выигрышных встречах частенько пропускают от 110 баллов, поэтому ставка способна зайти при любом раскладе.



В двух из трёх очных дуэлях в текущей регулярке «Юта» спокойно пробивала установленную планку. В единственном случае, когда «Джаз» выдали низ, произошёл чудовищный провал по реализации дальних бросков. Восемь дней назад подопечные Куина Снайдера попали лишь 7 из 33 из-за дуги и даже при столь низком проценте умудрились набрать 104 очка. При более адекватных показателях гости выдадут верх.

Лидером атак «Юты» является Митчелл, чей тотал больше 25,5 очка мы обязаны проверять. На старте сезона 45-й номер «Джаз» выглядел нестабильно, как и всегда команда, однако сейчас показатели соответствуют признанным звёздам лиги. За 12 последних матчей Донован дважды набрал по 24 балла, а в остальных 10 случаях пробивал установленную планку. На указанном отрезке результативность малыша составляет сумасшедшие 29,7 пункта.



Также проверим общий тотал трёхочковых больше 22,5 за приемлемые 1.90. Если брать за отсчёт январь, то в первом месяце нового года «Трэйл Блэйзерс» в среднем забрасывают по 11 «бомб» за матч, а «Джаз» по 12,6. В прошлом сражении этих команд у «Юты» сильно не полетело из-за дуги, следовательно, сейчас логично ожидать возвращения к обычным показателям. В целом, ставка достаточно рискованная, но серьёзных аргументов для её провала не видно.



В личной статистике воспользуемся ещё двумя интересными предложениями. За приличные 2.1 возьмём тотал Лилларда больше 4,5 подбора. В домашнем поединке с сильным соперником лидер «Трэйл Блэйзерс» проведёт на паркете не меньше 35 минут, а его средний показатель по сезону равен установленной планке.



В трёх предыдущих встречах с «Джаз» Дэмьен взял 4, 5 и 8 подборов, а в четырёх крайних сражениях нынешнего сезона его показатели составляют 5, 8, 5 и 3 пункта при борьбе на щитах. За коэффициент выше двойки смотрится солидно.



Следующий выбор из-за ужасно низкого коэффициента следует считать опрометчивым, но слишком высокой выглядит вероятность прохода. Индивидуальный тотал передач Инглса больше 4,5 идёт за скромные 1.67, и эта не та ставка, которую стоит повторять. В среднем по сезону у Джо 4,9 ассиста, однако после наступления нового года «Юта» существенно прибавила, и показатели основных баскетболистов, естественно, потянулись вверх. В январе форвард «Джаз» 5,6 раза за матч помогает партнёрам отличиться, надеемся на продолжение тенденции.



Итого: сделано 5 ставок на сумму 2500 фишек. В банке осталось 26 820 фишек.



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