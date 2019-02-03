Эмери в очередной раз подарит три очка Гвардиоле

«Манчестер Сити» реабилитируется за поражение от «Ньюкасла» и к 60-й минуте дважды забьёт «Арсеналу».

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Ставки: обе забьют и победа «Манчестер Сити» за 2.50, индивидуальный тотал «Манчестер Сити» с 1 по 60 минуту больше 1,5 за 1.88 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

В Английской Премьер-Лиге прошедший 24 тур стал одним из самых богатых на сенсационные результаты, ведь очки потеряли сразу четыре из шести грандов. «Манчестер Сити» уступил на выезде «Ньюкаслу», и теперь разъярённая банда Гвардиолы на «Этихаде» сразится с «Арсеналом», который продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.

Безусловным фаворитом предстоящей встречи букмекеры считают «горожан». На победу гостей БК «Фонбет» даёт космические 8.50 и, если вы являетесь ненавистником тики-таки, то столь щедрое предложение может оказаться интересным.

«Канониры» традиционно испытывают сложности с травмированными. Эмери точно не сможет рассчитывать на Сократиса, Бельерина, Холдинга и Уэлбека, под вопросом находятся Косельни, Мхитарян и Мэйтленд-Найлс. Проблемы с защитниками привели к тому, что в недавнем поединке с «Кардифф Сити» на поле вышел Карл Дженкинсон, уже давно списанный из разряда перспективных. БК “Фонбет” даёт 1.90 на ТБ 3,5 мяча — голов по понятным причинам ожидается много.

У «Манчестер Сити» ситуация с составом на порядок лучше, хотя вечные повреждения Менди заставляют Гвардиолу пробовать целую группу футболистов на левом фланге обороны. Также, за хозяев не сыграет Компани, а отсутствие Кладио Браво вряд ли стоит считать серьёзной потерей. В четырёх последних очных дуэлях «горожане» побеждают, при этом в трёх крайних битвах «Арсенал» не смог хотя бы раз поразить ворота противника.

БК “Фонбет” оценивают победу “горожан” всухую в 2.45, и всё же в продолжение тенденции верится с трудом. С ноября по январь действующий чемпион АПЛ провёл 14 матчей во внутреннем первенстве и лишь трижды сыграл на ноль. «Канониры» на аналогичном интервале только в одном случае уходили с поля без гола. Атака лондонского клуба хороша и разнообразна, а защитники «Сити» регулярно допускают грубые ошибки на своей половине.

В БК «Фонбет» победа «Манчестера» при условии, что обе команды забьют, идёт за солидные 2.50. Пожалуй, стоит проверить. За 11 игр против Гвардиолы у Эмери 4 ничьих и 7 поражений, а разница мячей составляет катастрофические 7-24.

Вторую кряду потерю очков со стороны «Сити» «Ливерпуль» уже не простит, поэтому сейчас любая осечка может стоить «горожанам» трофея. Мотивация у хозяев будет запредельная, а те же «канониры» частенько плывут на выезде под давлением и пропускают пачками. (Сделать ставку).

В теории можно было бы рассмотреть банальную фору на «Манчестер» «-1,5», БК “Фонбет” даёт на нее 1.77. Но эта ставка выглядит опасно: шанс на гол в исполнении «Арсенала» вполне приличный.

В атаке у Эмери мастера высокого уровня, на половине поля «Сити» в любом случае появится достаточно пространства, что для того же Обамеянга станет отличной возможностью проявить скоростные качества. Вполне возможно, что разница в счёте окажется минимальной.

Для тех, кто верит в вынос «канониров», за 1.88 в БК «Фонбет» есть ставка на тотал «горожан» больше 1,5 к 60 минуте. Подопечные Гвардиолы по чудовищной глупости уступили «Ньюкаслу» и явно ринутся в бой сразу же после стартового свистка. Эмери никогда не был мастером по выстраиванию обороны, а опорную зону гостей техничная полузащита «Манчестера» раскатает без особого труда.

Если «Сити» не станет транжирить один момент за другим, то уже по истечению часа игрового времени хозяева наверняка забьют от 2 до 4 мячей. Альтернативный вариант — классический ИТБ 2,5 мяча “горожан”, БК “Фонбет” оценивает его в 1.83. (Сделать ставку).

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