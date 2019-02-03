«Бостон» в четвёртый раз кряду окажется сильнее «Оклахомы»

Прошедший игровой день отлично продемонстрировал что происходит, когда к ошибкам добавляется неудача. «Нетс», преодолевавшие сотню в 11 матчах кряду, не смогли набрать против «Мэджик» даже 90 очков, реализовав катастрофические 36,3% с игры и добавив 19 потерь. Баскетболисты «Орландо» выглядели несколько лучше, но о тотале больше 219,5 балла речи не шло, хотя общее количество владений оказалось на высоком уровне.

Была определённая надежда на проход трёх других ставок, однако из-за неблагоприятного стечения обстоятельств в двух случаях приходится фиксировать возврат, а один выбор и вовсе провалился. Перед стартом заключительной четверти в активе Вучевича было 12 очков, а у Расселла 20.

«Бруклин» и «Орландо» снова порадуют высокой результативностью «Нетс» и «Мэджик» пробьют тотал в 219,5 балла, Расселл наберёт не меньше 23 очков — в «Большом куше».

У «Нетс» совсем разладилась игра в нападении, и в концовке Кенни Аткинсон смирился с поражением, выпустив резервистов. К тому моменту Д’Анджело лишь раз попал из-за дуги, тотал больше 23 баллов от лидера «Бруклина» устоял.



А вот Стив Клиффорд решил оставить на паркете основной состав, и Вучевич за 16 секунд до конца взял подбор в нападении и довёл свой лицевой счёт до 24 очков. Тотал меньше 22,5 балла на результативность черногорца не сыграл. А через несколько мгновений Гордон зачехлил Куруча, что довело число блок-шотов до 10, а рубрику лишило возможности закрыть плюсом хотя бы одну из ставок.



Таким образом, банк содержит 28 590 фишек.



Заход дня: basketnda выбрал «Бакс», «Хорнетс» и «Маверикс» с форой «-5» на каждый коллектив с общим коэффициентом 4.88

«Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Выбор №1: победа «Селтикс» с форой «-3» за 1.92



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)



Выбор №2: тотал меньше 226 очков за 1.93



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)

Выбор №3: сумма очков, подборов и передач Эла Хорфорда больше 23,5 за 1.78



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 390 фишек)



В американском спорте в ближайшие часы состоится главное событие года, поэтому НБА пришлось ограничить количество матчей и все три поединка запустить в раннее время. Безусловно, зрителям, находящимся в Европе, такой расклад по душе, ведь наблюдать интересные противостояния вечером гораздо приятнее, чем глубокой ночью. Разумеется, центральной встречей дня станет сражение между «Селтикс» и «Тандер».



Мало того, что сойдутся коллективы, которые всегда на виду и являются признанными контендерами, так ещё и форма обеих команд располагает к потрясающей битве. У «Оклахомы» 7 викторий кряду и уверенная третья строчка на мощном Западе, а «Бостон» наконец-то разошёлся и выдал 8 побед за последние 9 матчей, уступив лишь «Уорриорз». Для Брэда Стивенса крайне важно обойти в итоговой таблице Востока «Торонто» или «Филадельфию», так как потенциальную рубку с «Милуоки» лучше отложить на финал конференции.



Потери у участников встречи минимальные. Хозяевам не поможет Бэйнс, «ОКС» обойдутся без Роберсона. Букмекерами отдают небольшое преимущество «Бостону», и в данном случае мы согласимся с аналитиками. Проверим базовую фору «-3» на «Селтикс» за 1.92.



У подопечных Брэда Стивенса бывают проблемы с мотивацией в матчах против аутсайдеров и дополнительные сложности из-за повреждений лидеров, но сейчас у «зелёных» все основные исполнители в строю, поддержка фанатов и невероятно сильный противник.



Что прекрасно умеют «Селтикс» — это закрывать чужих звёзд. В «Бостоне» полно дерзкой молодёжи, гениальные тренер и пара опытных вожаков. Хозяева обязательно испортят процент попадания Джорджу и Уэстбруку. В теории, можно было бы проверить низ каждого из этой парочки, но в важных поединках лидеры часто получают дополнительные броски и всё равно пробивают индивидуальные тоталы.



За примерами далеко ходить не надо. Посмотрим на точность Джорджа и Уэстбрука в трёх последних битвах с «Селтикс» (одна в нынешнем сезоне и две в предыдущем). Расселл выдал 7 из 20, 9 из 21 и 5 из 20 с игры, а Пол 9 из 19, 9 из 20 и 7 из 22 в поле. Обе звезды «Тандер» ни разу не реализовали даже 50% попыток. Разумеется, во всех указанных поединках победа доставалась «Бостону», а общий тотал ни разу не перевалил за 200 баллов. Почему?



Брэд Стивенс великолепно контролирует темп матчей и старается навязывать сопернику неудобный для него ритм игры. Именно поэтому, у «Селтикс» периодически возникают сложности с командами из нижней части таблицы, так как «Бостону» по статусу полагается диктовать свои условия и не подстраиваться под противника, но сила «зелёных» в другом. Ирвинг и компания лучше всего используют чужие слабости.



«Оклахоме» выгодна игра на высоких скоростях, ведь именно в таком баскетболе свои сильные стороны демонстрирует Уэстбрук. Молниеносные проходы под кольцо, раннее нападение — в этой стихии Расселл неудержим. Чем ответит «Бостон»? Вязкой и тягучей защитой. Наверняка одной из главных целей «Селтикс» станет минимум очков «Тандер» в быстрых прорывах. В позиционной атаке КПД разыгрывающего гостей резко падает, а одним Джорджем «зелёных» не одолеть.

Общий тотал установлен на отметке 226 очков, низ смотрится логично и надёжно. Про недавнюю историю личных встреч и необходимость «Селтикс» снижать темп мы уже упомянули, скажем пару слов и об обороне. В настоящий момент «Бостон» занимает вторую позицию по защитному рейтингу, «Оклахома» идёт третьей. На определённых отрезках, конечно, нельзя исключать града дальних попаданий или проявления высочайшего уровня индивидуального мастерства, но в составах обеих команд целая россыпь прекрасных персональщиков.



В личной статистике интересных вариантов совсем немного. Пожалуй, выделим только тотал очков, подборов и передач Хорфорда больше 23,5 за скромные 1.78. Великан «Бостона» в нынешнем сезоне выдаёт линейку 12,6 + 3,6 + 6,7, однако в пяти последних встречах суммарный результат Эла по трём основным статистическим показателям составляет 30,6 балла. Запас, мягко говоря, солидный. Если не произойдёт чего-либо экстраординарного, то ставка уверенно зайдёт.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 290 фишек.



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