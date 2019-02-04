Лидер Восточной конференции перебросает «Металлург» на своём льду

«Автомобилист» — «Металлург Мг»

Ставка: «Автомобилист» нанесёт больше бросков в створ с форой "-2,5" за 1.85.



Если бы пару лет назад вам сказали, что на победу в основное время «Автомобилиста» против «Металлурга» будут давать коэффициент 1.88, то во-первых, вы бы рассмеялись, а во-вторых, предположили бы, что речь идёт не о Магнитогорске, а о Новокузнецке.



Но речь идёт о многократном чемпионе России и двукратном обладателе Кубка Гагарина, в составе которого есть величайший Сергей Мозякин. И играть ему предстоит против «вчерашнего» аутсайдера КХЛ.

В какой-то степени я согласен с букмекерами, «Автомобилист» на данный момент с отрывом опережает всех на Востоке и в домашнем матче он должен получать статус фаворита против любого соперника, кроме разве что СКА и ЦСКА.



С другой стороны, давайте разберёмся, каким образом Екатеринбургу удалось забраться на вершину в своей конференции. За весь регулярный чемпионат «Автомобилист» потерял всего 2 очка во встречах с командами, которые находятся вне зоны плей-офф. То есть «автолюбители» подошли очень собранно к матчам, в которых были обязаны брать очки.

Что касается поединков с клубами из топ-5 обеих конференций, то здесь у «Автомобилиста» всё не так гладко. Например, в последних 11 матчах Екатеринбург смог выиграть только трижды у таких соперников. «Металлург» находится в топ-5 Востока, а значит лёгкой прогулки у «Автомобилиста» быть не должно.



В турнирном плане у Екатеринбурга проблем нет, первое место он уже вряд ли потеряет. «Металлург» находится на пятом месте Востока, но от третьей позиции его отделяет всего одно очко. С одной стороны, в этой конференции команды с 1-го по 6-е место примерно равны и выбирать соперника сложно. Но с другой, забраться повыше и получить преимущество своего льда будет очень даже неплохо.

Неделю назад «Автомобилист» и «Металлург» встречались в Магнитогорске, и тогда хозяева победили 6-3. Но в следующих матчах «металлурги» трижды проиграли в основное время, а «автолюбители» одержали две трудовые победы.



Думаю, «Автомобилисту» в этом матче будет не так легко, как нам рисуют букмекеры. По-хорошему, с точки зрения «вэлью» здесь нужно брать «Металлург» за неоправданно высокий коэффициент, но я хочу пойти другим путем.



Предлагаю сыграть фору "-2,5" по броскам в створ ворот на «Автомобилист». Обычно в этой паре (впрочем, как и любом матче примерно равных команд) бросает по воротам больше тот, кто уступает в счёте. Как я уже сказал, Екатеринбургу сегодня легко не будет.



Вполне допускаю, что он окажется в роли догоняющего в этом поединке. Во время равного счёта и на старте матча статус хозяина плюс фаворита, а также реваншистское настроение будет располагать к повышенной активности в атаке «Автомобилиста».

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