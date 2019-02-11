«Вашингтон» затянет «Детройт» в баскетбол на высоких скоростях

Одного точного броска в исполнении баскетболистов «Сакраменто» не хватило рубрике для прохода всех пяти сделанных ставок, но и четыре захода принесли приличную прибыль. Форы «-4» на «Кингз» в первой половине и «-9» по итогам всей встречи уверенно прошли, а индивидуальный тотал больше 118,5 очка хозяева преодолеть не смогли.

Не сказать, что «Финикс» сильно упирался в защите, однако в нападении подопечные Игора Кокошкова выкладывались по полной. Барнс пробил планку в 3,5 подбора, но именно точность Харрисона стала разочарованием. Форвард «Сакраменто» отправил в цель лишь 1 попытку с дальней дистанции из 7, хотя практически все совершённые броски были свободными.

Фокс выдал несколько потрясающих по красоте моментов и набрал необходимые 17 баллов за результативность. Де’Аарон достаточно редко тянул одеяло на себя, предпочитая чаще помогать партнёрам. Заметно, как талантливый разыгрывающий «Кингз» становится более разносторонним исполнителем. Дэвид Йоргер выполняет отличную работу по развитию молодёжи.

«Сакраменто» одолеет «Финикс» и продолжит гонку за плей-офф «Кингз» возьмут реванш у «Санз» за январское поражение, Фокс наберёт от 16 очков — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 31 230 фишек.

Заход дня: eeakie выбрал чистые победы «Маверикс», «Сиксерс» и «Мэджик» с общим коэффициентом 6.23.

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс»

Выбор №1: тотал больше 219,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 560 фишек)

Выбор №2: тотал трёхочковых Брэдли Била больше 2,5 за 2.38

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 690 фишек)

Выбор №3: тотал трёхочковых Реджи Джексона больше 2,5 за 2.44

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 720 фишек)

Выбор №4: тотал самой результативной четверти больше 63,5 очка за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Борьба за попадание в плей-офф в Восточной конференции находится в самом разгаре, на три заветных строчки претендуют шесть коллективов. Победитель встречи между «Детройтом» и «Вашингтоном» сможет не только улучшить своё положение в турнирной таблице, но ещё и навредить прямому конкуренту. Матч обещает выйти невероятно интересным, так как у обеих команд слишком яркие сильные и слабые стороны.

«Пистонс» отчислили Генри Элленсонса, а на его место взяли Уэйна Эллингтона. Таким образом, ростер Дуэйна Кейси получил долгожданное усиление, хотя одним более-менее качественным снайпером все проблемы не решить. К тому же команду покинули Баллок и Джонсон.

«Уизардс» провернули крайне удачную сделку с «Буллз». Менеджменту «Вашингтона» удалось скинуть ужасный контракт Отто Портера, а взамен забрать Портиса и Паркера, каждый из которых готов уже сейчас приносить серьёзную пользу, а в будущем, возможно, и прогрессировать.

Из стана «Детройта» новостей о повреждениях нет, гости обойдутся, разумеется, без Уолла, Ховарда и Брауна, под вопросом Джефф Грин. Букмекеры отдают предпочтения хозяевам, но в котировках заметна некоторая неуверенность в успехе «Пистонс». Гриффин и компания набрали неплохой ход, одержав четыре победы в пяти последних поединках, однако лишь одну из указанных встреч парни Дуэйна Кейса могут занести себе в актив.

«Пистонс» дважды одолели «Никс», кое-как вырвали викторию у третьего состава «Далласа» и упустили 25 очков преимущества над «Клипперс». Результат добыт всё же приличный, а сама игра вызывает большие вопросы. «Уизардс» во многом зависят от настроения, из-за чего победителя данной встречи предсказать слишком сложно. Интересно смотрится вариант с тоталом больше 219,5 балла за приемлемые 1.9.

Гости вряд ли смогут сдержать связку Драммонд – Гриффин, но Скотту Бруксу это и ни к чему. Оба великана «Детройта» не имеют достойных сменщиков, проводят на паркете множество времени, что даёт «Уизардс» определённые надежды. Если в толкотне под кольцом против двух таранов шансов у «Вашингтона» немного, то нужно этой возни избежать за счёт взвинчивания темпа.

Пусть Драммонд с Гриффином наберут на двоих 40+20, зато при высоких скоростях великаны «Пистонс» станут обузой хозяев в обороне, а к концовке подойдут измотанными. Не факт, что хаос на паркете обязательно поможет «Уизардс» добиться победы, но «Вашингтон» хотя бы привык к бестолковому баскетболу с беготнёй туда-сюда, а «Детройт» в подобных условиях чувствует себя не слишком комфортно.

Любопытно смотрится тотал самой результативной четверти больше 63,5 очка. В последних поединках у «Пистонс» прорезался дальний бросок, а «Уизардс» создают множество качественных попыток за счёт раннего нападения и командных перемещений. В пяти последних встречах с участием «Вашингтона» выбранный вариант проходил, поверим в продолжение тенденции.

Защита Скотта Брукса всё ещё ужасная, а слабым местом, безусловно, является трёхсекундная зона. В одной из двенадцатиминуток гости обязательно нахватают фолов, что поднимет планку результативности. Если магнитные бури не накроют Детройт, то хотя бы в одной из четвертей мы увидим под 70 очков, так как на бумаге нападение значительно превосходит оборону.

Также сегодня заиграем новый для рубрики тип ставок. Проверим по отдельности тотал трёхочковых Била и Джексона больше 2,5 за 2.38 и 2.44 соответственно. У лидера «Вашингтона» в среднем ровно 2,5 дальние бомбы за матч, а установленную планку Брэдли не пробивал уже в трёх встречах кряду, пора цифрам вернуться к обычному значению.

У разыгрывающего «Детройта» ситуация несколько иная. Реджи отправляет в цель по две трёшки за поединок, однако в последних матчах первый номер «Пистонс» стал атаковать из-за дуги чаще и эффективнее. Если хотя бы один из двух прогнозов зайдёт, то затею можно считать успешной по причине высоких коэффициентов.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 29 230 фишек.

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