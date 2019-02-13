«Индиана» в очередной раз нейтрализует Янниса

Боязнь зелёного цвета в Пенсильвании продолжается развиваться. Брэд Стивенс в очередной раз показательно расправился с Бреттом Брауном, сделав это без своей главной звезды. «Селтикс» всеми возможными способами выпихивали Эмбиида из краски, что привело к 9 из 22 от камерунского центрового, притом что 8 попыток пришлись на дальнюю дистанцию.



Победа «Филадельфии» с форой «-3» в первой половине и тотал «Сиксерс» больше 115,5 балла полностью провалились. Спустя две четверти на счету хозяев значились ужасные 46 очков, а «Бостон» действовал куда стабильнее. От крупных потерь рубрику спас Розир, который провёл далеко не лучший матч в карьере и взял лишь 4 отскока. Планка в 5,5 подбора устояла.

«Филадельфия» отомстит «Бостону» за все прошлые поражения «Сиксерс» наберут от 116 очков с «Селтикс», Розир возьмёт меньше 6 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 31 875 фишек.



Заход дня: orenbasket поставил на тотал меньше 15,5 очка Казинса за 1.9

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс»

Выбор №1: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо меньше 27 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Таддеуса Янга больше 7,5 подбора за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Выбор №3: тотал меньше 218 очков за 1.96

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 480 фишек)



«Индиана» пришла в себя после травмы Оладипо, подписала Мэттьюса и выдаёт серию из шести побед подряд. Многие специалисты уже списали «Пэйсерс» из потенциальных кандидатов на трон Востока, но парни Нэйта Макмиллана вскарабкались на третью строчку в конференции и никому ничего просто так не отдадут.



«Бакс» побеждают там, где и должны, а вот с соперниками своего уровня дела складываются с переменным успехом. «Милуоки» продолжает борьбу за первую позицию в лиге, но ближайший соперник является одним из самых неудобных для подопечных Майка Буденхольцера. В пользу «Индианы» преимущество своего паркета, однако букмекеры отдают предпочтение более звёздным гостям. Чистая победа «Пэйсерс» за 2.5 смотрится прекрасно, впрочем, есть иные, не менее интересные варианты.

Кроме упомянутого Оладипо у хозяев нет травмированных, а за «Бакс» не сыграют Миротич и Дивинченцо. Что в прошлом сезоне, что в нынешнем «Индиана» в родных стенах разбирается с «Милуоки», а Янниса превращает из кандидата на MVP во вполне обычного человека с ярко выраженными слабыми сторонами. Линия на грека уже прилично просела, но тотал меньше 27 очков идёт за вполне приличные 1.9, стоит проверить.



Да, Лопес вытащит Тёрнера из краски и освободит необходимое пространство, вот только в распоряжении Нэйта Макмиллана есть Таддеус Янг, являющийся одним из лучших классических мощных форвардов по действиям в обороне. Даже на паркете «Милуоки» Яннис набрал с «Индианой» 26 баллов, а в гостях выдал жалкие 12 очков. «Пэйсерс» внимательно изучили манеру игру грека и готовы максимально снизить его эффективность.

Про обе встречи в нынешнем сезоне мы уже сказали. Если отмотать плёнку ещё дальше, то результативность Янниса против «Индианы» в трёх крайних сражениях прошлой регулярки выглядит следующим образом: 18, 24 и 17 баллов. На паркете «Пэйсерс» Адетокунбо ни разу в карьере не преодолевал рубеж в 26 очков.



Тотал больше 7,5 подбора Янга по статистике смотрится ужасно, ведь форвард хозяев берёт в среднем 6,4 отскока за матч, но дело в деталях. Во-первых, дома цифры Таддеуса, касающиеся борьбы на щитах, увеличиваются, а во-вторых, ему придётся опекать Янниса и быть основным подбирающим «Пэйсерс», так как Тёрнер останется на дуге с Лопесом.

«Индиана» при поддержке родных трибун с подавляющим большинством оппонентов умеет переводить ход встречи в удобное для себя русло. Разумеется, нынешние «Пэйсерс» превосходят львиную долю коллективов в лиги по уровню организации, но парни Нэйта Макмиллана даже с признанными грандами зачастую диктуют свои условия.



Против дырявых «Лейкерс» «Индиана» включила высокие скорости и разорвала оборону калифорнийцев, но с «Милуоки» такой фокус не пройдёт. В открытом бою «Бакс» чрезвычайно опасны, поэтому хозяева всеми доступными способами станут бить по тормозам и затягивать соперника в вязкий баскетбол.



Тотал меньше 218 очков выглядит достаточно прилично. За последние 13 встреч на паркете «Пэйсерс» установленная планка пробивалась лишь однажды. Конечно, это всего лишь история, но прямо сейчас у «Индианы» второй защитный рейтинг в ассоциации, а у «Милуоки» первый. Разумеется, низ не гарантирован, к тому же есть вероятность овертайма, но шансы на проход внушают оптимизм.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 30 375 фишек.



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