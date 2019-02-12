«Филадельфия» отомстит «Бостону» за все прошлые поражения

«Детройт» в напряжённом поединке сломил сопротивление «Вашингтона», а рубрика получила солидную прибыль благодаря проходу трёх из четырёх сделанных ставок. Общий тотал больше 219,5 очка зашёл с приличным запасом, обе команды реализовали в поле не менее 50% попыток.



Джексон преодолел планку в 2,5 попадания из-за дуги, а Бил подобным достижением отметиться не смог. Разыгрывающий «Пистонс» отправил в цель 4 из 4 с периметра, лидер «Уизардс» попал лишь 2 из 8 дальних бомбы.



Тотал самой результативной четверти больше 63,5 балла мог пройти уже в стартовой 12-минутке, однако не хватило одного очка. Гостям удалось навязать некое подобие концовки, поэтому под занавес встречи счёт на табло менялся чаще обычного, и ставка всё же зашла.

«Вашингтон» затянет «Детройт» в баскетбол на высоких скоростях «Уизардс» и «Пистонс» сыграют верх, Бил и Джексон устроят конкурс трёхочковых — в «Большом куше».

Таким образом, банк продолжил рост, и теперь в нём 32 325 фишек.



Заход дня: 446202i446202 взял «Тандер» с форой «-5» и тотал Криса Пола больше 16,5 очка с общим коэффициентом 3.88

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»

Выбор №1: индивидуальный тотал «Сиксерс» больше 115,5 очка за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №2: победа «Сиксерс» в первой половине с форой «-3» за 1.88

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 440 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Терри Розира меньше 5,5 подбора за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)



В одном из двух центральных матчей дня «Филадельфия» в родных стенах сразится с «Селтикс». Ещё недавно казалось, что позиции «Сиксерс» среди топ-4 фаворитов Востока наименее прочные, но после периода обменов ситуация несколько изменилась, и уже «Бостон» выглядит в роли отстающего.



В предстоящей встрече буквально все факторы говорят в пользу хозяев, но букмекеры выставляют вполне приличный коэффициент на подопечных Бретта Брауна. «Зелёные» не смогут рассчитывать на Кайри Ирвинга и Арона Бэйнса, причём отсутствие австралийского центрового следует считать также очень серьёзной потерей. На опеку Эмбиида у Стивенса остаётся невысокий в сравнении с камерунцем Хорфорд и мягкий Тайс.

«Селтикс» уступили в двух встречах кряду обеим командам из «Лос-Анджелеса», в СМИ пошли разговоры о разногласиях в раздевалке, а Маркус Моррис заявил, что баскетболисты «Бостона» уже не получают удовольствие от игры. Проблемы не выглядят нерешаемыми, но Стивенсу и его штабу необходимо время для поиска баланса, с чем по ходу всего сезона постоянно возникают трудности.



Есть смысл проверить сразу несколько ставок в пользу хозяев, однако мы остановимся на двух вариантах. За 1.85 возьмём индивидуальный тотал «Сиксерс» больше 115,5 очка, а за 1.88 победу «Филадельфии» в первой половине с форой «-3».

Если для парней Бретта Брауна есть самый главный раздражитель в лиге, то, пожалуй, это именно нынешние «Селтикс». «Бостон» выбил «Филадельфию» в прошлогоднем плей-офф, а в текущей регулярке дважды переиграл на своём паркете. Прошедшие встречи могли завершаться с разным итоговым преимуществом, но общий нерв, запредельный настрой и постоянные провалы «Сиксерс» в решающие минуты оставались неизменными.



Для Эмбиида и компании психологически крайне важно одолеть принципиального противника и сделать это не в равной борьбе, а показать своё полное превосходство. С тремя последними более-менее крепкими коллективами защита «Бостона» трещала по швам.



Парни Стивенса пропустили 129 от «Оклахомы, 129 от «Лейкерс» и 123 от «Клипперс» при том, что все встречи проходили для «зелёных» в родных стенах. Страшно представить оборонительный потенциал «Селтикс» на выезде при очевидных недостатках в понимании и разлаженных командных взаимодействиях.



У «Филадельфии» все основные исполнители в строю, а стартовая пятёрка на бумаге выглядит фантастически. Разумеется, в считаные дни Бретт Браун не выведет «Сиксерс» на проектную мощность, но главные битвы впереди, а пока звёзды постепенно сыгрываются друг с другом и происходит логичное перераспределение обязанностей. Харрис уже сменил несколько клубов и в каких-либо громких скандалах замечен не был, адаптация должна пройти безболезненно.

Периодически «Бостон» способен преподносить сенсации, выдавать сумасшедшие камбэки, впечатлять яркими победами даже без Ирвинга, но слишком уж много факторов против гостей, а сами «Селтикс» не выглядят сплочёнными. В гений Стивенса конкретно в данном матче веры мало, хотя в НБА порой случаются разные сюжеты, поэтому сильно грузить не хозяев не будем.



В личной статистике однозначные варианты выделить сложно. У «Филадельфии» не подлежат сомнению роли Эмбиида и Редика, а количество различных показателей Батлера, Харриса и Симмонса вряд ли станет стабильным. Те же «Уорриорз» служат отличным примером. У «Бостона» интересно смотрится индивидуальный тотал Розира меньше 5,5 подбора.



По сезону у Терри 4,2 отскока, но, естественно, следует смотреть на совершенно иные данные. Разыгрывающий «Селтикс» девять раз в текущем сезоне выходил в старте и пробивал установленную планку в четырёх случаях, при этом три таких поединка проходили в «Ти-Ди Гардене». Другими словами, на выезде Розир только однажды взял 6 подборов, а коэффициент на низ составляет солидные 2.1, надо брать.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 30 825 фишек.



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