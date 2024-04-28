«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру 26-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

«Второе подряд дерби для «Спартака», а дальше ещё будет матч с «Динамо» в Кубке России. График максимально тяжёлый, сложный. И трудно сохранять силы для каждого следующего противостояния. «Локомотив», как мне кажется, тоже на полную выложился в Нижнем Новгороде, пришлось с 0:2 отыгрываться.

Пока я вижу, что «Спартак» после ухода Абаскаля очень неплохо подстраивается под соперников, устраняет их сильные стороны. В Ростове ещё получилось на ошибках несколько раз поймать ростовчан, и это привело к яркой победе. С ЦСКА по игре мало что получалось впереди. Моментов почти не было, если оставить в стороне историю с рукой Чалова. С «Зенитом» в кубковой встрече тоже ничего не было. «Локомотив» вроде больше позволяет у своих ворот, там не такая надёжная оборона. Но получится ли создать достаточно для гола? У меня уверенности нет.

В то же время в обороне вроде все более-менее нормализовалось. Посмотрим, как будет решена ситуация с дисквалификацией Дуарте. Но Бабич хорош, Максименко очень прибавил в надёжности.

Я не думаю, что матч будет результативным. Мне кажется, что силы уходят постепенно и на усталости показать яркий футбол в атаке вряд ли получится. Ставлю на «тотал меньше 2.5». Если кто-то сумеет повести в счёте, то акцент будет сделан на удержании результата. Результат на финише сезона превыше всего», — приводит слова Титова «РБ Спорт».