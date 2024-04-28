«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ в Москве

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Играют две непредсказуемые команды, правда, «Локомотив» чуть более предсказуем в том плане, что команда много забивает и пропускает. В то время как «Спартак» то выдаёт фейерверк, то опять абсолютно скучнейшие нули. «Локомотив» более открыт, ну а «Спартаку» два подряд скучнейших матча под руководством Слишковича проводить не стоит.

У «Локомотива» есть потери, с центральными защитниками большие проблемы постоянно. Ну и самое главное, что не будет Баринова. Баринов – центральный полузащитник, который придаёт команде энергию, у которого большой авторитет, который, безусловно, самый важный игрок в данный момент для «Локомотива». Но при этом у команды хорошее нападение, яркие, быстрые, хорошие футболисты, моменты создают. Глушенков в отличной форме находится, Пиняев с перепадами, но хорошо играет, Миранчук и Самошников – вот эта линия атаки довольно-таки у «Локомотива» приличная.

«Спартак», наверное, опять выйдет в три центральных защитника, и хотелось бы, чтобы крайние всё-таки больше играли на атаку, чем на оборону.

Тем не менее в этом матче фаворитом, учитывая то, что Баринова не будет и «Спартак» играет дома, мне кажется, будет именно «Спартак», — приводит слова Мора «РБ Спорт».