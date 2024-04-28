«Динамо» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.70.

«Важнейшая игра пройдёт в 26-м туре РПЛ — «Динамо» встретится с «Зенитом». Интрига в чемпионате сохраняется. Глядишь, и лидер сменится, и новые команды поднимутся в топ-3. Такая плотность сейчас в первой половине таблицы Премьер-Лиги.

Конечно, почти невозможное произошло в прошлом матче «Зенита». Казалось, «Рубин» будет легко обыгран питерцами. Однако нет, казанцы не только не уступили, они ещё и обыграли подопечных Семака — 2:0. Само собой, это пока ничего особого в турнирном плане не означает. Сине-бело-голубые всё ещё лидируют. Но вот их отрыв от «Краснодара» сократился до одного очка.

Собственно, «Динамо» идёт и не так далеко от лидеров. Думаю, есть определённая вероятность, что бело-голубые могут финишировать в топ-2. Хотя, конечно, слабо верится, что «Зенит» они сумеют сдвинуть.

В последних матчах команда Лички выигрывала — 4:1 с «Пари НН», 2:1 с «Оренбургом». Но всё это были ожидаемые виктории. До этого же динамовцы шли на серии неудач. В том числе потерпели поражения от «Урала» (1:2), «Спартака» (1:2) и «Ростова» (1:4).

Я тут не жду поражения «Зенита». Дважды кряду такое вряд ли произойдёт. Но всё же рискну и предположу, что питерцы и не выиграют тут. Для «Динамо» это принципиальная игра. Подопечные Лички очень серьёзно к ней подготовятся, по крайне мере эмоционально», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».