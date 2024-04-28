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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч серии НХЛ

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.95.

Обладатели Президентского кубка «Рейнджерс» подтвердили свои амбиции. Они выиграли три матча у «Вашингтона» (4:1, 4:3 и 3:1) и, соответственно, ведут в серии со счётом 3-0. «Кэпиталз» оказались абсолютно не готовы к уровню командного взаимодействия, который показали «синерубашечники». Всего лишь одна победа отделяет клуб из Нью-Йорка от выхода в четвертьфинал.

«Рейнджерс» выиграли в минувшем матче у «Вашингтона» со счётом 3:1, и этот результат даёт полное представление о командах в этой серии плей-офф. «Кэпиталз» больше атаковали, нанеся 29 бросков. Они также были лучше в силовой борьбе (47 хитов), но уступили в реализации опасных моментов, игре в большинстве и на вбрасываниях (41%).

«Синерубашечники» часто нарушали правила в минувшей встрече, но из шести попыток забить в большинстве «Вашингтон» не извлёк никаких дивидендов. В свою очередь, «Рейнджерс» реализовали численное преимущество и даже забили гол в меньшинстве. Несогласованность «столичных» привела к перехвату, и Баркли Гудроу проявил хладнокровие, забросив важную шайбу.

«Рейнджерс», не прикладывая сверхусилий, владеют инициативой в каждом матче. Реализация опасных моментов на высоком уровне, все игроки отличаются максимальной самоотдачей, поэтому на результате совершенно не сказывается спад у Артемия Панарина. Форвард, который решал в регулярном чемпионате, набрав 120 очков, в плей-офф пока ограничился только одной заброшенной шайбой.

Питер Лавиолетт нашёл вариант схемы, как заставить оборону «столичных» работать на максимуме и совершать ошибки. По уровню игры в атаке «синерубашечники» превосходят соперника, а также хороши в большинстве. В нападении «Кэпиталз» нужны срочные перемены, но ждать их не приходится. Мы предполагаем, что «Рейнджерс» выиграют в основное время за 1.95.

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