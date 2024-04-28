«Балтика» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч 26-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.28.

«Недавно команды играли два раза между собой на Кубок. Армейцы достаточно уверенно «Балтику» прошли в двух играх, даже не позволили ей забить ни одного гола. Сейчас ситуация такая, что ЦСКА опять получил затрещину, проиграв «Ахмату» на своём поле, потом довольно невзрачный матч со «Спартаком» провёл, хотя там есть, наверное, оправдание в том, что практически вырублена была центральная линия защиты. Но, в общем, одно очко в этих двух играх — это совсем не то, на что рассчитывает команда Владимира Федотова. Уже пошли слухи, что по окончании сезона он может быть отправлен в отставку, если ЦСКА не улучшит кардинально свои показатели, ну или не добьется титула. Титулом в данном случае может быть только Кубок.

Я думаю, что против «Балтики» Федотов научился играть при всём том, что калининградцы дома и их, естественно, будет гнать вперёд стадион. Мне кажется, у ЦСКА запас прочности определённый есть, а с настроением, я думаю, после двух таких невзрачных матчей проблем быть не должно. Поэтому я поставлю на победу ЦСКА с коэффициентом 2,28. Мне кажется, жирновато букмекеры оценивают», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».