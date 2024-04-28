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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.86.

«Арсенал» доказал, что рук команда не опускает после вылета из Лиги чемпионов. И две последующие игры показали, что «канониры» продолжают играть в профессиональный футбол, делают то, что они должны, и добиваются результата. А в последнем матче это получилось даже сделать красиво, победа в матче с «Челси», напомню, была одержана со счётом 5:0. Так что я думаю, что концовку сезона «канониры» проведут на таком же уровне. И думаю, что гонка с «Ман Сити» должна продолжаться до самого финиша. По крайней мере, к качеству продемонстрированной игры команде Артеты особых претензий предъявить нельзя.

А что касается «шпор», там чем-то напоминает ситуация «Вест Хэм». Достаточно долго «Тоттенхэм» играл во впечатляющий футбол, чуть ли не в самый зрелищный в Англии. Мало кто ожидал, что при новом тренере с ходу «Тоттенхэму» удастся играть на таком уровне и демонстрировать именно такой мощный и одновременно зрелищный атакующий футбол. Но в последнее время такое ощущение, что бензин заканчивается у команды. За последнее время было два крупных поражения, Сон не может весь сезон тащить на себе команду, Ришарлисон частенько травмирован.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, «Тоттенхэм» сдал в последнее время, «Арсенал» же по-прежнему демонстрирует качественный футбол. Думаю, что повышенная мотивация здесь делает «Арсенал» фаворитом. Поэтому я бы здесь особо не выдумывал и взял бы просто-напросто победу «Арсенала» за 1.86», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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