«Тоттенхэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 28 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 4.20.

«Сейчас «Арсенал» лидирует в чемпионате с 77 очками в активе. От «Ливерпуля» с третьего места он отрывается на три балла. А вот «Ман Сити» со второй строчки имеет разрыв с «канонирами» в одно очко. И всё бы ничего, если бы не ещё одна игра в запасе у подопечных Гвардиолы. Так что команде Артеты просто остаётся выигрывать во всех оставшихся турах и ждать неудач «Сити».

«Тоттенхэм» же ведёт другую борьбу сейчас — за Лигу чемпионов. Пока клуб идёт пятым и отстаёт от вышестоящей «Астон Виллы» на шесть очков. Однако у «шпор» на две игры меньше. Так что подопечным Постекоглу тоже остаётся только выигрывать во всех своих встречах и надеяться на попадание в топ-4.

Конечно, если рассматривать последние матчи соперников, то «Арсенал» выглядит чуть лучше. Недаром он всё ещё претендует на победу в чемпионате. В последних турах «канониры» ещё и громили соперников с сухим счётом — 2:0 с «Вулверхэмптоном» и 5:0 с «Челси». Хотя вот в Лиге чемпионов совсем не удались игры с «Баварией» — 2:2 и 0:1.

«Тоттенхэм» в АПЛ не так стабилен. Более того, пару раз клуб неприлично разгромно проигрывал соперникам, которых в другой день мог бы и победить, — 0:3 от «Фулхэма» и 0:4 от «Ньюкасла». Впрочем, свои крупные победы у него тоже были недавно — 4:0 с «Астон Виллой» и 3:1 с «Ноттингем Форест».

Для соперников эта встреча будет второй за сезон. В первый раз они не определили победителя — 2:2. Сейчас же нельзя игнорировать результаты «Арсенала». Команда действительно хорошо играет, претендует на чемпионство. Но всё же я верю и в «Тоттенхэм», мой любимый клуб в Англии.

Так что выберу такую ставку, которая в равной степени устроит оба клуба, — ничья. «Тоттенхэм» постарается «вставить палки в колёса» своему географическому соседу, ведущему борьбу за победу в АПЛ», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».