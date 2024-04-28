«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.67.

«На кону чемпионство «Арсенала», ну так, виртуальное чемпионство, потому что он всё ещё впереди, и это довольно любопытно. Но если говорить о банановой кожуре в этом чемпионате, то как раз матч против «Тоттенхэма» для Микеля Артеты может стать таким. Но они набрали ход, ребята у него крепкие, 5:0 – крутая победа над «Челси», и я думаю, что Артета едет на тяжёлую территорию в хорошем настроении.

Ну а «Тоттенхэм» получил огромное количество времени для того, чтобы восстановиться. В общем, я жду большую игру с большим результатом. Всё потому, что 12 последних матчей на этом стадионе абсолютно обязательно «верх» и «обе забьют». Так играет любой соперник, так играет и сам «Тоттенхэм». Я думаю, что и встреча с «Арсеналом» точно не будет исключением.

Здесь я бы сыграл «верх» и «обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».