Букмекеры оценили шансы «Динамо» обыграть «Зенит»

28 апреля в Москве состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 мск.

Фаворитами считаются подопечные Сергея Семака: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.12. Это примерно 48% вероятности.

Успех «Динамо» идёт за 3.74 (26%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70 (26%).

Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.69.

После 25 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 44 баллами. Вторым с 49 очками идёт «Краснодар».