Без Эмбиида и Бобана «Филадельфия» отдаст щит «Оклахоме»

«Спёрс» в тяжёлом и не слишком зрелищном поединке вымучили победу над «Пистонс», а рубрика завершила игровой день с маленьким плюсом. Фора «-4,5» на «Сан-Антонио» зашла во многом благодаря ужасной реализации противника. «Пистонс» исполнили с игры на 19 бросков больше визави, но добрались даже до настоящей концовки.



Гриффин не смог выделиться в лучшую сторону на фоне всей команды и попал лишь 6 из 18 в поле. До планки в 24,5 очка Блэйк, разумеется, не дотянулся, так как штрафные подопечные Дуэйна Кейси пробивали в исключительных случаях. Со ставкой на тотал больше 5,5 ассиста Дерозана нам немного повезло. Форбс ещё в первой четверти получил повреждение, поэтому хозяевам пришлось корректировать игру в нападении. Дерозан стал чаще выступать в роли дирижёра и отдал 8 результативных передач.

«Сан-Антонио» прервёт череду неудач и разберётся с «Детройтом» «Спёрс» переиграют «Пистонс» с форой «-4,5», Дерозан отдаст не менее 6 передач — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 35 155 фишек.



Заход дня: dacascos выбрал тотал больше 234 очков в матче «Нетс» — «Уизардс», «Клипперс» с форой «+11», тотал «Кингз» больше 114,5 очка и «Лейкерс» с форой «-3» с общим коэффициентом 8.61.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс»

Выбор №1: тотал самой результативной четверти больше 68,5 очка за 1.86

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 860 фишек)



Выбор №2: победа «Тандер» по подборам с форой «-1» за 1.86

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 860 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Стивена Адамса больше 13,5 очка за 1.89

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 890 фишек)



После двух неудач кряду «Оклахома» сильно отдалилась от второй строчки на Западе, но теперь «Тандер» рискуют потерять и третью позицию, так как набравшие ход «Трэйл Блэйзерс» уже совсем близко. У «Филадельфии» положение в турнирной таблице также напряжённое.



Спад «Селтикс» позволяет «Сиксерс» чувствовать себя относительно спокойно за право обладать преимуществом домашней площадки в первом раунде плей-офф, но подопечным Бретта Брауна явно хотелось бы подняться в таблице выше, чтобы избежать встречи с тем же «Бостоном» на самой ранней стадии кубковых баталий.

«Филадельфия» имела в распоряжении на один день отдыха больше, однако букмекеры считают «Оклахому» явным фаворитом предстоящей встречи. Линия просела столь сильно, что даже «+9» на гостей идут за вполне приличный коэффициент, однако сегодня мы не станем лезть в общий исход.



«Сиксерс» не помогут Эмбиид, Бобан и Коркмаз, а «ОКС» по-прежнему без Роберсона. Безусловно, без Джоэла потенциал «Филадельфии» существенно снижается, но у Бретта Брауна в составе остаются сразу четыре классных баскетболиста, которые в удачные вечер способны конкурировать с любой командой ассоциации.

«Тандер» уже в 19 поединках кряду оказываются сильнее парней из Пенсильвании, однако рано или поздно любая серия прерывается, а в НБА подобное часто происходит именно тогда, когда этого меньше всего ожидаешь.



Отсутствие сразу двух габаритных больших у «Филадельфии» наверняка заставит сместить акцент атак в сторону дуги, поэтому многое будет зависеть от процента попадания дальних бросков. Мастеров в составе «Сиксерс» достаточно, следовательно, хотя бы иногда логично ожидать серии точных выстрелов с периметра. В связи с этим, интересно смотрится тотал самой результативной четверти больше 68,5 очка.



«Оклахома» лучшая в лиге по перехватам и третья по темпу. «Филадельфия» по среднему количеству владений за матч идёт на седьмой строчке, а защитные построения Брауна без Эмбиида и Бобана вызывают большие вопросы. Качественно оборонять краску у нынешних «Сиксерс» попросту некому, что при тяге Уэстбрука к проходам рискует превратиться в катастрофу для гостей.

Проблемами «Филадельфии» из-за отсутствия Эмбиида и Бобана постараются воспользоваться не только «Тандер», но и любители ставок. За 1.86 проверим вариант с викторией «Оклахомы» по подборам с форой «-1» и за 1.89 индивидуальный тотал Стивена Адамса больше 13,5 очка. «Сиксерс» находятся выше «ОКС» по проценту добываемых отскоков, но без двух элитных специалистов в данной области гостям станет намного сложнее бороться на щитах.



Шансов на победу в матче больше у хозяев, следовательно, с огромной вероятностью реализация парней Билли Донована не должна быть хуже, чем у оппонента. Без толковых центровых оборонительного плана «Сиксерс» облегчают «Тандер» не только попытки забирать отскоки, но и сам набор очков. Чем проще «Оклахоме» забивать из-под кольца, тем меньше промахов совершат баскетболисты «ОКС», поэтому количество подборов «Филадельфии» на своём щите вряд ли превысит аналогичный показатель в противоположной краске.



У Адамса по сезону в среднем 14,7 очка за матч, по подборам на чужом щите центровой «Тандер» занимает третью строчку в ассоциации, а его двоечки с Уэстбруком или Джорджем могут стать одним из основных оружий против ослабленной «Филадельфии». Без Эмбиида и Бобана великан «Оклахомы» должен затаптывать в паркет остальных визави «Сиксерс» и уверенно пробивать установленную букмекерами планку.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 32 155 фишек.



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