«Сан-Антонио» прервёт череду неудач и разберётся с «Детройтом»

В напряжённом сражении между «Наггетс» и «Тандер» сильнее оказались парни Майка Мэлоуна, что позволило рубрике получить неплохую прибыль. Ставка на викторию «Денвера» с форой «-3» прошла с запасом, а победа хозяев по подборам сыграла на тоненького. В целом, передняя линия хозяев смотрелась достаточно убедительно. Например, по показателю «плюс-минус» Никола Йокич закончил встречу с «+22», а Стивен Адамс с «-23».

Не зашёл прогноз на преодоление Джорджем планки в 30,5 очка. По количеству бросков к Полу вопросов нет, но подвела реализация. 7 из 24 в поле для кандидата на приз MVP не слишком впечатляют. Общий тотал меньше 236,5 балла не без приключений, но всё же доехал. В заключительной 12-минутке результативность резко полетела вверх, однако итоговый счёт 121-112 нас полностью устроил.

В битве теневых фаворитов Запада «Денвер» переиграет «Оклахому» Джордж наберёт не менее 31 очка, «Наггетс» продолжат доминировать на щитах — в «Большом куше»

Таким образом, банк содержит 34 405 фишек.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Детройт Пистонс»

Выбор №1: победа «Спёрс» с форой «-4,5» за 1.92



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 920 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Блэйка Гриффина больше 24,5 очка за 2.01

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1010 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Демара Дерозана больше 5,5 ассиста за 1.83



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Календарь не пощадил «Сан-Антонио», и к концу зимы коллектив Грега Поповича оказался на краю пропасти, а именно на восьмой строчке западной конференции при том, что позади молодые и голодные до побед «Кингз», а также «Лейкерс», ведомые Леброном. Ближайшим соперником техасцев станут «Пистонс», продолжающие борьбу за попадание в топ-8 на Востоке, поэтому поединок рискует превратиться в настоящую бойню, так как виктория необходима обеим командам.



Составы близки к оптимальным. У «Детройта» в строю все основные исполнители, хозяевам не поможет лишь давно травмированный Мюррей. Букмекеры считают фаворитом именно «Сан-Антонио», здесь мы с ними согласны и заиграем фору «-4,5» на хозяев.



С точки зрения недавних результатов выбор абсолютно нелогичный. За последние 8 матчей у «Пистонс» показатель 7-1, а у «Спёрс» диаметрально противоположный. С какой стати мы ставим на парней Поповича?



Во-первых, все матчи на указанном отрезке были для «Сан-Антонио» гостевыми, а в текущем сезоне «Спёрс» на выезде и дома – это две совершенно разные команды. Олдридж и компания уступили в родных стенах в семи поединках. Меньше на своём паркете проиграли лишь три коллектива во всей лиге («Наггетс», «Бакс» и «Рэпторс»). Сам «Детройт», несмотря на последние успехи, в гостях идёт с балансом 11-17 и крайне редко способен на равных бороться с соперниками уровня плей-офф.



В пределах «Эйти-энд-Ти-центра» остановить коллектив Поповича можно лишь при стечении сразу нескольких благоприятных обстоятельств, но минувшие неудачи заставят «Спёрс» выйти на площадку максимально сосредоточенными, по-спортивному злыми и мотивированными. Исторически, «Сан-Антонио» в последние годы практически постоянно оказывается сильнее «Детройта».

Главной ударной силой гостей по традиции станет дуэт великанов Гриффин – Драммонд. Андре не слишком любит жёсткую борьбу, а красивые цифры на щитах порой не соответствуют его реальному вкладу в командные достижения. С Блэйком ситуация совершенно иная. Именно 23 номер «Пистонс» тащит на своих плечах команду в плей-офф, поэтому отдельно рассмотрим тотал больше 24,5 очка мощного форварда «Детройта».



Если дела у гостей действительно пойдут не лучшим образом, то без геройств Гриффина встреча не обойдётся. В среднем по сезону у Блэйка 25,8 балла за результативность, однако после матча звёзд лидер «Детройта» выдал 15 очков с «Хоукс» и по 20 с «Хит» и «Пэйсерс».



Столь опытный и индивидуально сильный исполнитель не должен долгое время довольствоваться скромными цифрами, поэтому в поединке со «Спёрс» мы наверняка увидим возвращение к более привычным показателям.



За 1.83 перспективно выглядит тотал передач Дерозана больше 5,5. В домашних матчах у атакующего защитника «Сан-Антонио» 6,3 ассиста в среднем за встречу, а необходимость добывать победу здесь и сейчас заставит Поповича держать на паркете одного из своих лидеров с минимальными паузами на отдых. Добавим хозяйский судейский столик и получим отличный набор предпосылок для прохода выбранной ставки.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 31 405 фишек.



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