«Филадельфия» постарается дважды за сезон одолеть «Голден Стэйт»

Ник Нерс в очередной раз проявил свой тренерский гений. «Рэпторс» в середине третьей четверти вели в 16 очков у «Трэйл Блэйзерс», но умудрились разбазарить всё преимущество и затащили концовку только благодаря высочайшему мастерству Леонарда. Ставки на викторию «Торонто» во второй половине и победу канадцев с форой «-5» провалились.

У «Портленда» весь матч испытывал проблемы с фолами Нуркич, что в отсутствии Кантера могло стать настоящим кошмаром для гостей. У «Рэпторс» в распоряжении находились Газоль, Ибака и Сиакам, казалось, нет ничего проще, чем чередовать резкие проходы внутрь и классические пик-н-роллы, но у Ника Нерса своё видение ситуации. По очкам из краски канадцы выиграли всего лишь 48-44.



Лаури уверенно преодолел планку в 8,5 ассиста. В первых трёх четвертях баскетболисты «Торонто» прекрасно двигались в нападении, а Кайл вовремя снабжал партнёров качественными передачами. Разыгрывающий наработал на дабл-дабл.

«Торонто» поможет «Портленду» сбавить обороты «Рэпторс» за счёт свежести переиграют «Трэйл Блэйзерс», Лоури отдаст от 9 передач — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 31 255 фишек.



Заход дня: dacascos взял тотал больше 229 очков в поединке между «Нетс» и «Хорнетс», а также «Хоукс» в первой половине с форой «-1» с общим коэффициентом 3.82

«Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Выбор №1: победа «Сиксерс» с форой «+5» за 1.94



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 940 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Джимми Батлера больше 6,5 подбора за 2

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1000 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Тобиаса Харриса больше 22,5 очка за 1.81



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 810 фишек)



Выбор №4: тотал меньше 236,5 очка за 1.93



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 930 фишек)



В ближайшем игровом дне в НБА состоятся сразу несколько любопытных поединков, а статус центральной встречи, пожалуй, заслуживает матч «Сиксерс» — «Уорриорз», в котором даже с учётом травм выступит большое количество звёзд первой величины. «Голден Стэйт» завершает своё выездное турне по восточному побережью и следует отметить, что в последних матчах коллектив Стива Керра демонстрирует далеко не лучший баскетбол.



«Уорриорз» уступили «Мэджик» и «Хит», а ещё чуть раньше умудрились дома проиграть «Хьюстону», проводившему поединок без Джеймса Хардена. «Филадельфия» набрала приличный ход и одолела в гостях в «Оклахому». В предстоящем сражении хозяевам не помогут Эмбиид, Бобан и Коркмаз, за «Голден Стэйт» не сыграет Джонс, под вопросом Томпсон, а Дюрант и Игуодала наверняка выйдут на паркет после пропущенной встречи с «Орландо».



Букмекеры отдают предпочтение гостям, но «Уорриорз» сейчас выступают без особого желания. У лидеров «Голден Стэйт» есть различные мелкие повреждения, поэтому Стив Керр в первую очередь думает о здоровье своих баскетболистов. Результаты в регулярке действующих чемпионов не слишком волнуют. «Филадельфия» при любом раскладе будет бороться, и фора «+5» на хозяев привлекает наше внимание.

Около месяца назад команды встречались на паркете «Уорриорз», и тогда «Сиксерс» сумели переиграть фаворита. Разумеется, теперь расклад несколько иной. Бретт Браун обойдётся без Эмбиида, зато Харрис идеально вписался в коллектив, а трибуны и площадка уже свои, родные. Матчи с «Голден Стэйт» для «Филадельфии» — это одновременно и проверка сил, и своеобразный вызов, настрой у хозяев ожидается запредельный.



Для «Уорриорз» предстоящий соперник лишь один из нескольких амбициозных конкурентов, на которых до наступления кубковой стадии парни Стива Керра особого внимания не обращают. В крайних матчах «Сиксерс» существенно добавили в защите, да и в целом против грандов «Филадельфия» старается добиваться успеха именно за счёт надёжной обороны. Звёзды хозяев не избалованы серьёзными достижениями, а потому с усердием отрабатывают на своей половине паркета.



Планка результативности установлена достаточно высоко, есть смысл заиграть тотал меньше 236,5 очка. С аутсайдерами «Филадельфия» может валять дурака, но с действующим чемпионом самолюбие не позволит «Сиксерс» действовать вальяжно. Разумеется, по потенциалу «Уорриорз» способны в каждой четверти отгружать по «полтиннику», вот только «Голден Стэйт» сейчас играет не на полную и включается лишь короткими отрезками.



Бретт Браун постарается не нагнетать темп, чтобы лидеры проводили на площадке максимум времени, а Казинс пока ещё не набрал форму, позволяющую в одиночку разрывать чужую краску. У Стива Керра свои принципы. В регулярке наставник «Уорриорз» частенько специально даёт сложные задачки для подопечных, а в нападении использует не самые эффективные комбинации, а те, которые задействуют максимальное количество исполнителей.



«Голден Стэйт» даёт некоторую фору противникам, зато к плей-офф даже резервисты действующих чемпионов подходят в хорошем тонусе и всегда готовы подменить лидеров. Матч с «Уорриоз» слишком многое значит для «Филадельфии» и с турнирной и с психологической точек зрения, из-за чего ожидаем не оголтелой пальбы, а серьёзной зарубы с достойной защитой.



Без Эмбиида и Бобана другим игрокам хозяев приходится активнее участвовать в борьбе на щитах. Увеличение нагрузки в данном компоненте коснулось и Батлера, чей тотал больше 6,5 подбора за двойку смотрится очень перспективно.



Джимми – лучший защитник «Филадельфии» на периметре, именно ему предстоит опекать Дюранта и периодически ловить мячи после чужих промахов. В двух прошлых поединках 23 номер «Сиксерс» забрал 7 и 8 отскоков, шанс на продолжение серии вполне приличный.



За 1.81 доступно прекрасное предложение на индивидуальный тотал Харриса больше 22,5 очка. В четырёх из пяти крайних матчей мощный форвард «Филадельфии» преодолевал установленный рубеж, а двух последних встречах против «Уорриоз» и вовсе набрал 28 и 32 балла соответственно. В настоящий момент именно Тобиас является первой опцией «Сиксерс» в нападении, поэтому за количество бросков переживать не стоит, посмотрим на реализацию.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 4 тыс. фишек. В банке осталось 27 255 фишек.



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