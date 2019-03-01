«Торонто» поможет «Портленду» сбавить обороты

«Сиксерс» в битве с «Тандер» прервали серию из 19 поражений кряду в очных дуэлях, а для рубрики встреча сложилась по худшему из всех возможных сценариев. За несколько часов до матча появилась информация о пропуске матча Джорджем, и данный фактор негативно сказался на сделанных ставках.

Без Пола всё нападение «Оклахомы» сосредоточилось в руках Уэстбрука и Шрёдера, которые на двоих реализовали лишь 12 из 39 в поле. Виктория хозяев по подборам с форой «-1» не сыграла именно благодаря данной парочке. Тотал Адамса больше 13,5 очка провалился из-за катастрофической точности центрового хозяев. Стивен не забил данк и несколько раз смазал простейшие броски с полуметра.

Выбор на преодоление планки в 68,5 очка в самой результативной четверти оказался абсолютно нелогичным. Обе команды подавляющее большинство времени прекрасно защищались и не стремились к взвинчиванию скоростей.

Без Эмбиида и Бобана «Филадельфия» отдаст щит «Оклахоме» «Тандер» выиграют по подборам с форой «-1», Адамс наберёт от 14 очков — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 32 155 фишек.

Заход дня: dacascos выбрал тотал больше 221,5 очка в поединке между «Пэйсерс» и «Тимбервулвз» и «Джаз» с форой «+7» с общим коэффициентом 3.68.

«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Выбор №1: победа «Рэпторс» с форой «-5» за 1.95

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 950 фишек)

Выбор №2: победа «Рэпторс» во второй половине за 1.73

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 730 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Кайла Лоури больше 8,5 ассиста за 2.1

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1100 фишек)

«Портленд» неожиданно для многих победоносно прокатился по восточному побережью США и теперь отправляется в Канаду, чтобы продолжить своё затяжное выездное турне. В случае успеха «Трэйл Блэйзерс» вскарабкаются на третью строчку западной конференции, а там уже не грех помечтать и о большем.

У «Рэпторс» график совершенно противоположный, поэтому предпочтения букмекеров неудивительны. После матча звёзд «Торонто» все три встречи проводил на родном паркете, уступив «Мэджик» из-за отсутствующего Кавая. В ближайшем поединке Леонард (тьфу-тьфу) сыграет, поэтому проверим базовую фору «-5» на хозяев.

Ник Нерс не сможет рассчитывать лишь на Ванвлита, а у «Портленда» проблемы посерьёзнее. Из-за повреждения поединок пропустит Тёрнер, к тому же не появится на площадке Кантер, у которого возникли сложности с документами. Для «Трэйл Блэйзерс» матч станет пятым выездным за девять дней, поэтому есть вопросы по физическому состоянию подопечных Терри Стоттса. Те же «Рэпторс» на указанном отрезке проведут четвёртую встречу, не пересекая границу Канады.

Без Кантера «Трэйл Блэйзерс» остаются с одним достойным большим в то время, как Ник Нерс пытается равномерно распределить время между Ибакой, Газолем и Сиакамом. Скамейка «Портленда» слабовата, а без двух важнейших исполнителей резерв гостей выглядит совсем уж скромно на фоне грозного соперника. Единственным козырем в рукаве Терри Стоттса остаётся связка Лиллард – Макколлум, однако усилий данной парочки явно не хватит для создания хотя бы напряжённой концовки.

У «Торонто» сейчас потрясающий набор опытных и мастеровитых баскетболистов, поэтому для победы над канадцами «Портленду» необходимо выполнение сразу нескольких условий. Во-первых, «Трэйл Блэйзерс» должны заставить хозяев сбиться на индивидуальную игру. Также, парням Терри Стоттса крайне важно с достойным процентом попадать из-за дуги и держать свой щит.

В-третьих, к дуэту Лиллард – Макколлум желательно присоединение ещё парочки ребят, которая выстрелит в отдельно взятый вечер. Согласитесь, выполнить всё это сложно при том, что сами «Рэпторс» обязательно подготовятся к противнику, набравшему потрясающую форму.

За 1.73 неплохо выглядит чистая победа хозяев во второй половине. «Портленд» обязательно даст бой, сомневаться в этом не приходится, но возникает вопрос по поводу физических возможностей гостей. У «Торонто» был лишний день отдыха, никаких переездов, а «Трэйл Блэйзерс» только и успевают играть, спать и перебираться из одного города в другой.

В Канаде «Рэпторс» идут с балансом «+3,5» во вторых половинах, а у «Портленда» аналогичный показатель на выезде составляет не слишком приятные «-0,8». Ник Нерс всегда может отрядить Кавая на опеку любого из лидеров гостей, а в нападении «Торонто» обязательно возьмёт своё за счёт класса исполнителей.

Весь текущий сезон мы частенько брали различные ставки на низ Лоури в больших матчах, однако сейчас заиграем индивидуальный тотал больше 8,5 ассиста основного разыгрывающего канадцев за солидные 2.1. По сезону Кайл 9,1 раза помогает партнёрам отличиться, а в двух предыдущих встречах малыш раздал 10 и 11 передач соответственно.

«Рэпторс» обменяли Райта, Ванвлит травмирован, в запасе лишь Джереми Лин из толковых диспетчеров. Седьмому номеру «Торонто» придётся провести на паркете приличное количество минут, занимаясь опекой Лилларда и грамотным задействованием партнёров в нападении.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 29 155 фишек.

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