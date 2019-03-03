«Ак Барс» — «Авангард»: 4 ставки на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» — «Авангард»

Ставки: «Ак Барс» штрафное время ТБ (10,5) за 1.90, победа «Авангарда» по блокированным броскам с форой "-7.5" за 1.85, победа «Ак Барса» по силовым приемам с форой "-6.5" за 1,85, «Авангард» победит по броскам в створ за 2.15.

Все идет к тому, что самая яркая вывеска первого раунда плей-офф совершенно не оправдает себя. Больше того, эта серия рискует стать самой короткой и закончиться уже сегодня. «Трактор» и «Витязь» выглядят более конкурентоспособными командами в сомнительном споре за премию «Мальчики для битья первого раунда». Челябинск смог зацепить овертайм, а «Витязь» был ближе к этому, чем «Ак Барс».

После первого матча могло показаться, что результат игры не будет отражением всей серии. История знает много примеров, когда в плей-офф команды после разгрома спокойно выигрывают следующие матчи. Удачный отрезок во втором поединке, когда казанцы перевернули игру, вселил в болельщиков надежду на то, что в домашних матчах «Ак Барс» сыграет более уверенно. Начало третьего матча даже усилило это чувство. Дальнейшее развитие событий расставило все на свои места. «Авангард» сильнее.



Есть две основные причины провального выступления «Ак Барса»: огромное превосходство «Авангарда» в скорости и провальная игра вратарей Казани.



Судя по всему, «Ак Барс» не рассчитал подготовку игроков. К началу плей-офф хоккеисты не успели выйти из-под нагрузок. Возможно подготовка была рассчитана таким образом, что игроки выйдут на пик к более поздним и решающим раундам плей-офф. Но, похоже, это уже не понадобиться.



Вратари «Ак Барса» не вытягивают уровень плей-офф. Можно говорить о том, что полевые игроки часто ошибаются и не помогают стражам ворот, но все это взаимосвязано. Когда у игроков нет уверенности во вратаре это негативно сказывается на их игре.



Стала появляться информация о том, что Гарипов скрыл от руководства «Ак Барса» всю серьезность своей травмы. Казань рассчитывала на возвращение своего основного вратаря к плей-офф и не стала рассматривать вариант приобретения нового голкипера на его места. На самом деле Гарипов знал, что скорее всего не сможет помочь команде в этом сезоне.

Нельзя упрекнуть казанцев в отсутствии старания и самоотдачи. Но видно, что «Ак Барс» тяжелее. Игра у команды не клеится. На фоне такого соперника игра «Авангарда» смотрится очень стройной. У омичей все получается. Сложно представить, но «Авангард» забил во всех периодах этой серии. В 7 из 9 периодах омичи забили по 2 шайбы. Две шайбы за период! Для «Ак Барса» в плей-офф два пропущенных гола за матч это много, а здесь два за период.



Когда у команды не клеится своя игра, то нужно хотя бы разрушить игру соперника. Именно этим пытается заняться «Ак Барс». Казанцы во всех матчах провели больше силовых приемов, особенно бросается в глаза последний поединок (26-12). Сегодня «Ак Барс» продолжит бить соперника, тем более если ближе к концу матча счет на табло будет означать окончание сезона для Казани.

Общее преимущество в скорости «Авангарда» приводит к удалениям «Ак Барса». Стремление к силовой игре казанцев также увеличивает их штрафное время. Кроме того, эмоциональное состояние игроков «Ак Барса» находится на пределе. Действующий обладатель Кубка Гагарина рассчитывал на длинную дорогу, а сейчас рискует закончить сезон раньше всех.

В каждом матче «Авангард» блокирует больше бросков, чем «Ак Барс». Особенно заметно это преимущество было в первом и третьем матчах (23-11 и 17-6). Это объясняется очень легко. Казанским хоккеистам не хватает легкости чтобы отрываться от соперника и создавать себе возможность для открытого броска. Омск успевает и все блокирует.



Казани не хватает быстроты принятия решений для того что бы остро разыграть шайбу и вывести партнера на удобную бросковую позицию. «Авангарду» не составляет труда создать открытую бросковую ситуацию как индивидуально, так и командными взаимодействиями.



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