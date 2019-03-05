«Боруссия» Д — «Тоттенхэм». Прогноз: доверимся статистике и поставим на 2-й тайм

5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» попытается исправиться за провальный второй тайм на «Уэмбли». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий клуб получил от недружелюбных лондонцев три «пробоины». После разгромного поражения на чужом поле (да и ещё и без выездного гола) ставку на «шмелей» могут позволить себе только самые неисправимые авантюристы.

Анализ матча «Боруссия» Д — «Тоттенхэм Хотспур» (05.03.2019)

Подопечные Люсьена Фавра в первом тайме смотрелись даже лучше, но это ничего не меняет. Впрочем, в последнее время оборона «Тоттенхэма» стала ошибаться чаще обычного, да и проблемы с составом у гостей есть. Эрик Дайер ещё не готов играть 90 минут, а Деле Алли встречу точно пропустит.

Центральная ось англичан уязвима, но вскрывать глубокую оборону Дортмунд умеет не так здорово, а рассчитывать на свободное пространство и большое количество коридоров при трёх мячах форы немного наивно. Маурисио Почеттино прекрасно понимает, что путь «Боруссии» к чуду лежит через быстрый гол, без него задача хозяев станет практически невыполнимой.

Пожалуй, стартовые 15-20 минут клуб из Лондона постарается провести максимально профессионально, а «шмели» включат высокий прессинг, будут давить и провоцировать соперника на ошибки. Это чревато большим количеством угловых, но «стандарты» у немецкого клуба не самые опасные.

Немецкий клуб точно не оживит интригу, если лидеры сыграют на том же уровне, что и на «Уэмбли». Без озарений кого-то из группы атаки стабильно вскрывать плотную оборону нелегко. Атакующее трио дортмундской «Боруссии» — Гетце, Санчо и Пулишич — в первом матче против «Тоттенхэма» в сумме отметилось лишь одним ударом.

Практически вся статистика говорит в пользу гостей. Достаточно сказать, что дортмундская «Боруссия» проиграла 10 из последних 13 матчей в плей-офф Лиги чемпионов. С такими цифрами шансы на камбэк кажутся минимальными не только экспертам.

«Шпоры», впрочем, и сами не доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов на протяжении восьми лет. Но тут более значимым видится другой факт: «Тоттенхэм» забил в каждом из своих последних 17 матчей Лиги чемпионов. А ведь всего один гол «шпор» — и дортмундцам для прохода придётся отгружать пятёрку.

Также лондонцы всего однажды проиграли в рамках Лиги чемпионов с разницей более чем в два мяча, хотя провели уже 31 встречу. Это был матч против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в апреле 2011 года, тогда мадридцы победили со счётом 4:0.

Главная статистическая аномалия английского клуба — пугающе неравномерное распределение голов. Одиннадцать из 12 мячей «Тоттенхэма» в этом сезоне Лиги чемпионов пришлись на вторую половину встречи. Это, на секундочку, аж 92 процента. А «Боруссия» после перерыва пропустила в ЛЧ четыре гола из пяти. Любопытно.

Ставка на матч «Боруссия» Д — «Тоттенхэм Хотспур»

Статистика говорит, что «шпоры» непременно забьют во втором тайме: кардиограммы команд накладываются друг на друга. Если вы привыкли доверять этой капризной даме, вариантов достаточно: «гости забьют во втором тайме» за 1.78, «гости забьют последними» за 2.35 или даже ИТБ 1 мяча «Тоттенхэма» во втором тайме за 3.38. Можно выбрать на свой вкус, коэффициенты хороши.

Ставка: «Тоттенхэм» забьёт во втором тайме за 1.78.

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