«Порту» – «Рома». Прогноз: во втором тайме команды зажгут

6 марта «Порту» сразится с «Ромой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече римляне добились минимального успеха, но «драконы» имеют также хорошие шансы на выход в следующую стадию турнира. По итогам двухраундового противостояния букмекеры отдают небольшое предпочтение «волкам», однако на «Драгау» коллектив Сержиу Консейсау нацелен только на победу.

Анализ матча «Порту» – «Рома» (06.03.2019)

Счёт 2:1, зафиксированный в Риме, считается одним из самых неоднозначных в рамках битвы из двух частей. С одной стороны, «Рому» устраивает ничья, но ведь «Порту» теперь на родном стадионе и при поддержке своих фанатов. На групповом этапе «драконы» разнесли на «Драгау» «Галатасарай», «Локомотив» и «Шальке-04» с общим счётом 8:2.



Отличительной чертой нынешнего коллектива Сержиу Консейсау следует считать способность добавлять по ходу встречи. В трёх домашних поединках в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» забил шесть из восьми своих мячей после перерыва. К слову, букмекеры дают коэффициент чуть выше двойки на то, что вторая половина станет более результативной, нежели первая.



У «Ромы» бывают проблемы в концовках встреч, так как некоторые из лидеров, находящиеся в распоряжении Эусебио Ди Франческо, уже пребывают в почтенном по футбольным меркам возрасте. Чего не отнять у римлян, так это бойцовских качеств. Периодически итальянский клуб забивает уже в компенсированное время, но чрезмерная активность у чужих ворот часто оборачивается проблемами у своих.

В дерби «Ромы» с «Лацио» во втором тайме зрители увидели два гола, с «Фрозиноне» у «волков» случилась аналогичная история, в матче с «Болоньей» после перерыва счёт на табло менялся трижды и ровно столько же в первом сражении с «Порту». Сами «драконы» также любят действовать активно именно после 15-минутной паузы.



Кроме того, следует особое внимание обратить на счёт по итогам матча на «Олимпико». Пропущенный мяч серьёзно осложнит задачу для любого из противников, поэтому в стартовом отрезке мы ожидаем от команд осторожной игры с оглядкой на оборону. Во втором тайме кому-то придётся раскрываться, а в атаке у «Порту» и «Ромы» исполнители более классные, чем в защитной линии.



Аналитики и эксперты склоняются к тому, что в матче будет от трёх забитый мячей, однако мы опасаемся тактических шахмат в первом тайме. Срочной необходимости нестись вперёд сразу же после стартового свистка ни у кого из противников нет, поэтому начало встречи может пройти с ожиданием чужих ошибок и минимумом атак с задействованием большого количества игроков.

Ставка на матч «Порту» – «Рома»

В четырёх последних матчах с участием «Ромы» после перерыва в сетке ворот оказывается не меньше двух мячей. «Порту» в трёх домашних играх группового этапа шесть раз поразил ворота противника во вторых таймах и дважды пропустил. Итог первой битвы в португальско-итальянском споре способствует борьбе на встречных курсах ближе к концовке поединка. Тотал второй половины больше 1,5 в букмекерских конторах идёт за приличный коэффициент 1.89, и мы проверим именно данный вариант.



Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 1.89.



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