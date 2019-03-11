«Манчестер Сити» — «Шальке». Прогноз: «горняки» не дадут Эдерсону отдохнуть

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Сити» смог отыграть на «ноль» только с «Шахтёром».

12 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» «Манчестер Сити» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке». «Горожане» одержали непростую победу в Германии (3:2), сделав большой шаг к четвертьфиналу. Поставить на проход немцев после домашнего поражения можно за чумовой коэффициент 27.0.

Анализ матча «Манчестер Сити» — «Шальке-04» (12.03.2019)

В Гельзенкирхене подопечные Хосепа Гвардиолы долго валяли дурака: уйма ошибок, необязательное удаление Отаменди, два привезённых пенальти и ужасная реализация. К 80-й минуте «Сити» нанёс во втором тайме восемь ударов, но ни один из них не пришёлся в створ. Впрочем, «Шальке» совсем бросил атаковать и поплатился за это.

Игравшие в большинстве хозяева перепасовывались на своей половине поля и откровенно убивали время. Великолепный штрафной в исполнении Сане и гол Стерлинга после, извините, ошибки Очипки выглядели справедливо. Даже расхлябанный и оставшийся вдесятером «Сити» смотрелся лучше «горняков».

Свой матч в Бундеслиге «Шальке» провёл на сутки раньше, но едва ли этот фактор следует считать значительным. У «Сити» неплохая скамейка, да и матч с «Уотфордом» команда провела на автопилоте, явно сэкономив силы. Стерлинг оформил хет-трик (правда, при помощи судей) и снял все вопросы уже к исходу часа игры.

По сути, основная проблема англичан — большое количество кадровых потерь в центральной оси. Стоунс, Отаменди, де Брёйне, Фернандиньо — список солидный. «Шальке» сейчас откровенно посредственен, но воспользоваться отсутствием профильного опорника немцы в состоянии, ведь быстрых игроков в команде хватает.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон; Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко; Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва; Стерлинг, Агуэро, Сане

Не сыграют: Браво (ахиллово сухожилие), де Брейне (задняя мышца бедра), Фернандиньо (дисквалификация), Отаменди (дисквалификация), Стоунс (мышечная травма).

«Шальке»: Ферманн; Стамбули, Сане, Настасич; Маккенни, Коноплянка, Руди, Очипка, Бенталеб; Эмболо, Бургшталлер

Не сыграют: Калиджури (голеностоп), Арит (решение тренера), Маскарель (пах), Шопф (колено), Ут (решение тренера).

Стоит рассмотреть вариант «гости забьют» за 2.00. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «МС» пропустил восемь голов в семи матчах, отыграть на «ноль» удалось только с «Шахтёром». «Шальке», напротив, не забил лишь один раз — на выезде «Галатасараю» (0:0). Но и в том случае подопечные Доменико Тедеско выглядели бодро (7-2 по ударам в створ).

«Ман Сити» остался без основного опорника и двух центральных защитников, но в то же время может чувствовать себя комфортно. 3:2 на чужом поле в первой игре — внушительный запас, право на ошибку у хозяев имеется. В теории это обещает открытый футбол с обилием моментов.

Исход противостояния ясен процентов на 90, а потому можно просто сыграть на публику и получить удовольствие. Пара-тройка моментов при таком раскладе у «горняков» точно возникнет. В принципе, авантюрный вариант ИТБ 1 гола «Шальке» за 4.40 также достоин внимания.

Кроме того, выделяется предложение ИТМ 1,5 ЖК «Сити» за бодрые 2.05. В трёх домашних матчах ЛЧ «горожане» получили всего один «горчичник», а встречу рассудит француз Клеман Турпен, который лезет в карман только в крайнем случае. Выход в четвертьфинал почти обеспечен, а потому лишние предупреждения и дисквалификации хозяевам совсем не нужны.

Последний вариант — ставки на нагрузку Эдерсона. Букмекеры дают 1,73 на ИТБ 1,5 ударов в створ «Шальке», хотя гостям терять нечего, а на своём поле «МС» в среднем допускает три попадания в ЛЧ и 2,25 — в АПЛ. Пожалуй, даже ИТБ 2,5 удара в створ «Шальке» за сочные 3.24 имеют неплохой шанс зайти.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Шальке-04»

«Ман Сити» практически решил вопрос с выходом в следующий раунд и может позволить себе сыграть в своё удовольствие. Но потеря двух центральных защитников и опорника усложнит хозяевам действия в обороне, а потому «Шальке» вполне может рассчитывать на забитый мяч.

«Горожане» редко получают предупреждения, а лишние карточки и дисквалификации перед четвертьфиналом им нужны в последнюю очередь. Скорее всего, хозяева постараются сыграть аккуратно и обойтись без необязательных фолов.

Ставка №1: «Шальке» забьёт за 2.00.

Ставка №2: ИТМ 1,5 ЖК «Сити» за 2.05.

Ставка №3: ИТБ 1,5 ударов в створ «Шальке» за 1.73.

Ещё больше текстов автора в его Telegram-канале о баскетболе.