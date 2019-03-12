Суперэкспресс на ЛЧ и ЛЕ: играем коэффициент 15.2

Текущая неделя снова порадует любителей футбола первоклассным зрелищем. 12 марта на «Этихад – Сити оф Манчестер» коллектив Пепа Гвардиолы сразится с «Шальке», в среду «Барселона» на легендарном «Камп Ноу» постарается сломить сопротивление «Лиона», а в четверг «Арсенал» попробует отыграть два мяча у «Ренна» на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув». По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами данных поединков являются команды, выступающие дома.

Анализ матча «Манчестер Сити» — «Шальке» (12.03.2019)

Изначально пара «Манчестер Сити» — «Шальке» казалась одной из самых предсказуемых. Первая встреча мнение экспертов подтвердила. Немецкий клуб пробил два пенальти и полтайма отыграл в большинстве, но всё равно уступил, пробив лишь пару раз в створ ворот. Если «горожане» столь заметно доминировали на выезде, то в Англии не стоит исключать форменного разгрома.



У «Манчестер Сити» 19 побед в последних 20 поединках на своём поле, поэтому гостям явно не позавидуешь. Аналитики выставляют крошечный коэффициент на викторию хозяев, а планка результативность поднята слишком высоко. За скромные 1.26 мы попробуем заиграть индивидуальный тотал «горожан» больше 2.

«Шальке» на выезде – команда довольно посредственная и, откровенно говоря, слабая. На чужих полях клуб из Гельзенкирхена в четырёх последних встречах пропустил в сумме 12 мячей. В то же время у «горожан» дома сумасшедшая статистика. В 18 из 19 последних матчей на своём поле подопечные Гвардиолы забивали как минимум дважды, а средняя результативность английского гранда в указанный период составляет 3,84 гола.



У немцев был лишний день отдыха, но это сложно назвать преимуществом, так как «Шальке» проведёт вторую выездную встречу кряду, а «Манчестер Сити» что с «Уотфордом», что сегодня играет на родном стадионе. У Гвардиолы не все основные исполнители здоровы, однако обойма «горожан» поражает качеством и разнообразием.



В отличии от большинства коллективов, прибывающих в логово «Манчестер Сити», «горнякам» нечего оборонять. Если какой-то аутсайдер в рамках АПЛ может поставить «автобус» и надеяться на чудо, то счёт первого поединка не оставляет «Шальке» выбора. Гостям придётся думать об атаке и стараться создавать моменты впереди. Смертоносное нападение «Сити» легко расправится с защитой любого соперника.

Анализ матча «Барселона» — «Лион» (13.03.2019)

Результат первого матча в противостоянии между «Барселоной» и «Лионом» оставляет французскому клубу приличные шансы на успех. Разумеется, фаворит очевиден, однако «львы» сумели добиться главного – сохранили свои ворота в неприкосновенности. Теперь любая ничья при обмене голами на руку номинальному аутсайдеру, поэтому каталонцам придётся действовать очень внимательно и сосредоточенно.



Сине-гранатовым необходимо побеждать, а «Лион» ещё ни разу не терпел поражений в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, притом что парни Бруно Женезио выступали в одной группе с «Манчестер Сити». В нападении у французов хватает техничных и, что не менее важно, быстрых исполнителей. «Барселона» традиционно поднимет линию обороны чуть ли не к центру поля, следовательно гости получат шансы убежать в кинжальные контратаки.

Предстоящий поединок точно не станет лёгкой прогулкой для сине-гранатовых. Когда в решающих матчах Лиги чемпионов у «Барселоны» дела идут не лучшим образом, то каталонцам периодически помогают судьи. Встречу обслужит Шимон Марциняк, который в этом турнире отработал на четырёх поединках, отметившись 2 красными и 2 пенальти. Не Эвребё или Айтекин, но кандидатура вполне подходящая.



За коэффициент 9 мы заиграем рискованную ставку на удаление и одиннадцатиметровый. Давление трибун, авторитет Месси, великолепные актёрские данные Суареса – согласитесь, неплохие ингредиенты для приготовления горячего блюда. В первом матче у «Лиона» три из четырёх защитников были не старше 24 лет. Если дома эти парни выступили уверенно, то в столь статусном и ответственном сражении в гостях могут поплыть.



Естественно, шанс на проход ставки не слишком велик, но явно выше, чем 10-15%. Система VAR отслеживает всё, что футболисты скрывают от взора главного арбитра, поэтому любое неаккуратное действие в штрафной приведёт к назначению пенальти. Вылетать никто не захочет, есть приличная вероятность чрезмерного эмоционального напряжения, которое выльется в излишнюю грубость.

Анализ матча «Арсенал» — «Ренн» (14.03.2019)

«Арсенал» в нынешнем сезоне, как и всегда в последние годы, частенько критикуют. Стоит признать, что множество негативных замечаний по отношению к лондонскому клубу вполне уместны, однако Эмери даёт неплохой результат. «Канониры» первыми в Англии нанесли поражение «МЮ» Сульшера, добрались до четвёртой строчки в АПЛ и с учётом календаря способны обойти принципиального соперника на финише турнира.



В Лиге Европы дела у «Арсенала» идут с переменным успехом. Если осечку с БАТЭ команда Унаи Эмери исправила довольно уверенно, то с «Ренном» придётся напрячься сильнее. Удаление Сократиса в первом тайме и гол французов под занавес встречи подарили номинальному аутсайдеру преимущество в два мяча. Теперь «канонирам» необходимо отыгрывать фору.



«Ренн» — команда крепкая, но восьмая позиция во французском первенстве наглядно демонстрирует текущий уровень коллектива. У красно-чёрных три поражения в пяти последних выездных поединках, а у «Арсенала» дома 11 побед в 13 последних матчах при том, что «канониры» по два раза соперничали с «МЮ» и «Тоттенхэмом» и ещё в одном случае противостояли «Челси».

Если даже с топ-клубами «Арсенал» чаще добывает виктории, чем теряет очки, то середняка французского первенства «канониры» должны попросту уничтожить. Лига Европы – любимый турнир Унаи Эмери. Испанский наставник знает, как побеждать в данном соревновании, поэтому мы проверим викторию хозяев за 1.35.



Успех в битве с «МЮ» добавит футболистам «Арсенала» уверенности. У «Ренна» мало исполнителей с серьёзным еврокубковым опытом, а Бен-Арфа слишком многое наговорил после первого матча. Дополнительная мотивация и спортивная злость поможет «канонирам», поэтому в предстоящем сражении вполне вероятен даже разгром гостей.

Суперэкспресс на матчи «Манчестер Сити» — «Шальке», «Барселона» — «Лион», «Арсенал» — «Ренн»

«Шальке» за последние четыре гостевых матча пропустил 12 мячей, а «Манчестер Сити» в 18 из 19 домашних встреч забивает не меньше двух голов. Тотал «горожан» больше 2 выглядит идеальным решением для надёжного варианта, который повысит коэффициент вашего экспресса. Из-за результата первой встречи немцам даже в обороне отсиживаться невыгодно.



Встречу между «Барселоной» и «Лионом» обслужит Шимон Марциняк. Польский арбитр в четырёх матчах в нынешней Лиге чемпионов поставил два одиннадцатиметровых и показал пару красных. За коэффициент 9 доступно предложение на пенальти + удаление, которое мы рискнём проверить. Судьи иногда помогают каталонцам, а молодость некоторых исполнителей французского клуба способна привести к излишней эмоциональности гостей.



«Арсеналу» необходимо отыгрывать гандикап в два мяча в битве с «Ренном». Удастся это выполнить «канонирам» или нет, мы не станем гадать, но викторию хозяев за 1.35 возьмём. На своём стадионе подопечные Унаи Эмери победили в 11 из 13 последних матчей, одолев, например, «МЮ», «Тоттенхэм» и «Челси». Красно-чёрные даже во Франции не демонстрируют выдающихся результатов, уступив в трёх из пяти последних гостевых поединков.



Ставка №1: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 за 1.26



Ставка №2: пенальти + удаление в матче «Барселона» — «Лион» за 9



Ставка №3: победа «Арсенала за 1.34



Общий коэффициент суперэкспресса 15.2



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