Хачанов — Надаль. Прогноз: Карен заставит Рафу понервничать

В битвах на харде против Надаля Хачанов стабильно делает по шагу вперёд.

15 марта на корте Индиан-Уэллса в рамках 1/4 финала мужского одиночного разряда сойдутся Хачанов и Надаль. В личных встречах безоговорочное преимущество испанца 5-0, поэтому котировки букмекеров на предстоящий поединок неудивительны. Аналитики считают Рафу явным фаворитом, хотя с каждым сезоном Карен становится сильнее и увереннее в своих силах.

Нынешний турнир проходит для Надаля идеально. Испанцу попалась лёгкая сетка, два оппонента из которой находятся за пределами топ-100, а третий не демонстрирует выдающихся успехов на харде и предпочитает более медленное покрытие. Разумеется, Рафа без каких-либо проблем разобрался с каждым из противников в двух партиях, позволив соперникам на троих добраться лишь до одного брейк-пойнта.

Путь Хачанова к четвертьфиналу был значительно сложнее, что вполне логично, учитывая уровень сопротивления. С Лопесом Карену потребовалась третья партия, Рублёв не без труда, но обыгран в двух сетах, после чего первая ракетка России зачехлила Изнера, считавшегося фаворитом матча.

Прогресс Карена касается не только его постепенного приближения к топ-10 мирового рейтинга, но и конкретно противостояния с Рафой. За приличные 1.74 в букмекерских конторах доступна фора «+5» на россиянина по геймам, вариант достоин рассмотрения.

После неудачного февраля Хачанов набрал великолепную форму и близок к своему лучшему теннису. Надаль, разумеется, с огромной вероятностью возьмёт верх, но вряд ли с солидным гандикапом.

Если рассмотреть очные встречи выбранных теннисистов только на харде, то наметившаяся тенденция обнадёжит поклонников Карена. В 2017 году Надаль выиграл 6:3, 6:3, в августе минувшего сезона 7:6, 6:4, а на прошлом US Open 5:7, 7:5, 7:6, 7:6. Таким образом, в каждом следующем матче Хачанов становился всё ближе к виктории над легендарным спортсменом, а итоговая фора неизменно сокращалась.

По Рафе вопросов нет, свой уровень и класс великий испанец держит, но молодой Карен продолжает расти. Хачанов стал лучше пользоваться своей убойной первой подачей, да и остальные компоненты постепенно подтягивает.

С точки зрения технического арсенала Надаль, безусловно, заметно впереди, однако не настолько, чтобы россиянин совсем не имел шансов зацепиться. Скорее всего, на этот раз великому испанцу придётся приложить больше усилий, чем с Доналдсоном, Шварцманом и Краиновичем.

Ставка на матч Карен Хачанов – Рафаэль Надаль

Хачанов и Надаль трижды соперничали на харде. Все встречи остались за испанцем, но с каждым следующим поединком Карен становился всё ближе к сенсации. Сначала Рафа победил с преимуществом в шесть геймов, затем в три, после чего лишь в два. Фора «+5» на россиянина доступна за 1.74, что кажется нам вполне приемлемым вариантом, учитывая прогресс молодого теннисиста.

Ставка: победа Хачанова с форой «+5» по геймам за 1.74.

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