Словакия — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на игру ЧМ-2024 по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Словакия – Казахстан.

Ставка: победа Словакии с форой (-1.5) за 1.50.

«В кои веки сборная Казахстана сумела обыграть Францию и стартовала на чемпионате мира с победы! Подопечные Галыма Маметалиева впервые за 20 лет (!) выиграли у крайне неудобного для себя соперника именно в рамках ЧМ. Кирилл Савицкий, Максим Мухометов и опытнейший Роман Старченко забросили по шайбе, и это позволило одержать победу со счётом 3:1. И теперь задача тренерского штаба наших южных соседей — это не допустить эйфории по этому радостному, но всё же не глобальному поводу.

А команда канадского наставника Крэйга Рэмзи стартовала с поражения от действующего финалиста ЧМ Германии – 4:6. Юрай Слафковски (0+2) и компания бились, сражались, но всё же были слабее. И сейчас для словацкой сборной, по сути дела, наступает момент истины. Да и для казахстанцев тоже.

С 2010 года команды играли между собой на чемпионатах мира четыре раза. В итоге три победы за словаками, одна за Казахстаном. Но в прошлом году выиграли именно казахстанские хоккеисты – 4:3 (Б). Словаки то поражение, конечно же, не забыли и постараются взять реванш. Да и в проигранном Германии матче словаки выглядели неплохо.

Сборная Словакии победит Казахстан и одержит свою первую победу на турнире», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».