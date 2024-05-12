«МЮ» — «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Арсенал».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Арсенала» за 2.04.

Соперничество между «красными дьяволами» и «Арсеналом» всегда было особенным. Однако за счёт одного лишь настроя «Манчестер Юнайтед» не избежать поражения в предстоящей встрече. Сеск Фабрегас, например, считает, что нынешние «канониры» слишком сильны для манкунианцев.

Подопечные Микеля Артеты ведут борьбу с «Манчестер Сити» за золотые медали чемпионата Англии. В последних 16 турах в первенстве они потеряли очки только во встречах с «горожанами» (0:0) и «Астон Виллой» (0:2). За этот период времени лондонцы пропустили только восемь мячей, а забили 51.

Показатели просто фантастические, впрочем, как и футбол «Арсенала». Он играет в излюбленной Артетой доминирующей манере, сметая всех на своём пути в АПЛ. Преуспеть в Лиге чемпионов и других турнирах у «канониров» не получилось, но, возможно, им это удастся в следующем сезоне. Команда молодая и очень быстро прогрессирует.

Индивидуальный рост ведущих футболистов «канониров» стремительно повышается. Мартин Эдегор и Букайо Сака проводят выдающийся сезон. В критические моменты их мастерство оказывает огромное влияние на игру. Также отдельно стоит отметить прогресс Деклана Райса и Кая Хаверца. Артета полностью раскрыл их потенциал.

Райс в 36 встречах в чемпионате Англии записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач. Хаверц принял участие в 35 матчах, забил 12 мячей и отдал шесть голевых пасов. Заключить пари на то, что сыграет индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Всего в 36 встречах в АПЛ подопечные Микеля Артеты забили целых 88 голов. «Красные дьяволы» за этот же период времени пропустили 55 мячей. В предстоящей встрече манкунианцы могут получить целую авоську. В защите у них самый настоящий проходной двор. «Канониры» им ошибок не простят.