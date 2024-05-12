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Дания — Канада: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Дания — Канада: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Дания — Канада.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Дании за 2.20.

Датчане не могут похвастаться известными хоккеистами в своём составе, но большинство игроков сборной выступают в сильных европейских чемпионатах. Там они получают бесценный опыт, который может помочь им на ЧМ-2024. «Датские львы» начали турнир с победы в игре с Австрией со счётом 5:1.

Канада является действующим чемпионом мира. Она попробует защитить титул. Команда собрала классный состав. Большинство хоккеистов выступают в НХЛ. Причём не на последних ролях. Вот только первый матч группового этапа ЧМ-2024 получился для канадцев непростым. Они с огромным трудом выиграли у Великобритании со счётом 4:2. То ли берут разгон, а может, испытывают проблемы с защитой.

Как бы там ни было, но Дания побеждала Канаду на чемпионате мира в 2022 году со счётом 3:2. В повторение сенсационного результата не верится от слова совсем. Но с учётом того, что даже Великобритания забросила две шайбы канадцам, у «датских львов» будут шансы пробить индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы с коэффициентом 2.20.

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