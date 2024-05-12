Финляндия — Великобритания: ставка Анатолия Емелина на игру ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Финляндия – Великобритания.

Ставка: победа Финляндии с форой (-4.5) за 1.70.

«В своём стартовом матче сборная Великобритании сумела проявить себя с самой лучшей стороны. Она встречалась с действующим чемпионом – со сборной Канады — и уступила всего-навсего 2:4. Лиам Кирк (1+1) даже открыл счёт. Понятно, что североамериканцы не показали и десятой доли своей силы, но игра «бритишей» достойна всяческого уважения. Видимо, команда постепенно учится и набирается опыта. Хотя по большому счёту для неё это всего лишь школа и азы хоккея.

Сборная Финляндии, которую тренирует хорошо нам известный Юкка Ялонен, начала чемпионат с трудного и нерезультативного матча с хозяевами. Суоми уступили по буллитам – 0:1. Конечно, сейчас финны постараются не просто одержать победу, а выместить всю свою злость за первую встречу. Плюс Финляндия — это всегда системная команда и вряд ли хоккеисты этой сборной много позволят своему сопернику.

Финляндия выиграет с разницей в пять-шесть шайб и пропустит не больше одной», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».