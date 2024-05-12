Словакия — Казахстан: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Словакия — Казахстан.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Казахстана за 1.90.

Сборная Словакии начала чемпионат мира отнюдь не с радостных новостей. Несмотря на уверенную игру в нападении, она проиграла Германии со счётом 4:6. Встреча получилась на загляденье — 10 заброшенных шайб.

На протяжении всей игры «Рыцари Татры» пытались догнать немцев, но не смогли. Состав у словаков неплохой. Нашлось место даже представителю НХЛ Юраю Слафковски. Он стал автором двух голевых передач в игре с «орлами».

Казахстан в первом матче удивил. Команда победила Францию со счётом 3:1. Пусть в составе казахстанской сборной отсутствуют звёзды из НХЛ, зато хватает мастеров из КХЛ, готовых делать результат. Например, нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий в минувшей встрече набрал два (1+1) очка по системе «гол+пас». Наверняка раскроются и другие хоккеисты.

Словакия будет стремиться одержать победу в этом матче. Она начала с поражения, а времени на то, чтобы прийти в себя, мало. «Рыцарям Татры» придётся включить полную мощь в атаке, как это было во встрече с Германией. Казахстан многие недооценивают. Однако мы считаем, что если пойдёт зрелищный хоккей, то казахстанцы смогут пробить индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы с коэффициентом 1.90.