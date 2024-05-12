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«Факел» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Воронеже
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Урал» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Факел» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.95.

«Трудно от этой игры ждать голов. В принципе, в какой-то мере и тех, и других может устроить ничья. «Балтика» проиграла важнейший матч. Так что даже одно очко в такой ситуации — это неплохое подспорье для «Факела» и «Урала». Воронежцам моменты даются с трудом. Могут только за счёт напора, желания что-то создавать, вымучивать. Но дома при сумасшедшей поддержке они будут убиваться, будут все силы отдавать. «Урал» гораздо мастеровитее. Там к концу сезона многие вернулись после длительных травм, причём опытные футболисты. И в игре с той же «Балтикой» «Урал» сумел дожать соперника, Ионов забил.

Но здесь опять надо говорить про газон. Хоть и выглядит неплохо поляна в Воронеже, но, по-моему, никого уже этим видом не проведёшь. Как Алипу мяч отскочил, как вообще дробит. Приходится тратить время на обработку, плюс трава высокая, быстро играть невозможно.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, «Факел» на характере сумеет упереться и как минимум не проиграет. Голов будет немного, если вообще будут. Ставлю на 1X и тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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