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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Оренбург» ещё не обеспечил себе спокойную жизнь на финише, очки нужны, желательно три очка. Ну и дома в любом случае он полетит играть в атаку. На своём искусственном поле он себя комфортно чувствует, много создаёт. Да и в последнее время игра идёт, иностранцы неплохо себя чувствуют. Я бы сказал, что никто не выпадает.

Почему-то «Оренбург» считается довольно явным фаворитом, хотя, на мой взгляд, шансы примерно равны. У «Локомотива» достаточно класса, чтобы реализовывать быстрые атаки, которых тоже будет хватать. Группа атаки неплохо себя чувствует, Глушенков тур за туром раздаёт голевые передачи.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что как минимум по голу друг другу команды забьют. А каким будет исход – тут уже трудно судить. Может быть абсолютно всё – от 3:1 до 1:4. И «Оренбург», и «Локомотив» — команды куражные. И тех, и других непросто остановить, когда у них идёт. Многое решит реализация моментов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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