«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Оренбург» ещё не обеспечил себе спокойную жизнь на финише, очки нужны, желательно три очка. Ну и дома в любом случае он полетит играть в атаку. На своём искусственном поле он себя комфортно чувствует, много создаёт. Да и в последнее время игра идёт, иностранцы неплохо себя чувствуют. Я бы сказал, что никто не выпадает.

Почему-то «Оренбург» считается довольно явным фаворитом, хотя, на мой взгляд, шансы примерно равны. У «Локомотива» достаточно класса, чтобы реализовывать быстрые атаки, которых тоже будет хватать. Группа атаки неплохо себя чувствует, Глушенков тур за туром раздаёт голевые передачи.

Думаю, что как минимум по голу друг другу команды забьют. А каким будет исход – тут уже трудно судить. Может быть абсолютно всё – от 3:1 до 1:4. И «Оренбург», и «Локомотив» — команды куражные. И тех, и других непросто остановить, когда у них идёт. Многое решит реализация моментов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».